Ostia, “sequestra” i vigili nello stabilimento dopo i controlli: arrestato il balneare Claudio Balini È il sessantaduenne Claudio Balini il balneare arrestato per aver “sequestrato” i vigili nel suo stabilimento a Ostia, durante i controlli portati avanti per verificare eventuali illeciti amministrativi. Resistenza e violenza a pubblico ufficiale è l’accusa. L’imprenditore già era stato arrestato anni fa per aver brutalmente aggredito un bagnino alle sue dipendenze.

A cura di Redazione Roma

È il noto balneare Claudio Balini il gestore dello stabilimento "La Spiaggia di Bettina" a Ostia, l'uomo che è stato arrestato per aver impedito agli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di uscire dallo stabilimento sul lungomare Amerigo Vespucci al termine dei controlli amministrativi. I caschi bianchi stavano portando avanti i controlli per verificare eventuali illeciti amministrativi e il rispetto della normativa anti contagio. L'uomo è andato in escandescenze, ritenendo quella dei vigili evidentemente un'inammissibile intrusione nel suo locale, arrivando a sbarrare il cancello d'uscita, venendo così arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Claudio Balini era stato arrestato per aver aggredito un dipendente

Non è la prima volta che l'imprenditore balneare finisce nei guai. È il luglio del 2015 quando Claudio Balini aggredisce un bagnino alle sue dipendenze. Un'aggressione brutale, al termine delle quali la vittima fu refertata con quaranta giorni di prognosi con una frattura dell'orbita, contusioni al torace e all'addome e altre lesioni. La "colpa" del bagnino era stata quella di essersi preso una pausa troppo lunga dal lavoro.

I controlli a tappeto sul litorale di Roma

Il controllo nello stabilimento di Balini si inserisce nelle azioni messe in campo in queste settimane sul litorale, che hanno portato alla chiusura e alla sanzione di diversi stabilimenti dove, soprattutto di sera, non venivano rispettate le normative anti Covid in alcuni casi con discoteche allestiste abusivamente con centinaia di persone a ballare senza rispettare le distanze.