Ostia e lo scontrino al bar con 10 centesimi in più per un cappuccino senza schiuma (e con più latte) Un bar di Ostia, ha chiesto a una cliente dieci centesimi in più per un cappuccino con latte freddo. Motivo? Per farlo senza schiuma calda occorre più latte, che quindi bisogna pagare.

A cura di Enrico Tata

Dal costo extra per il piattino in più al surplus per il taglio torta e per dividere un tramezzino. È l'estate degli scontrini, complice l'inflazione e i rincari messi in atto da bar, ristoranti e stabilimenti balneari. Oggi è il turno di un bar di Ostia, che ha chiesto a una cliente dieci centesimi in più per un cappuccino con latte freddo. Motivo? Per farlo senza schiuma calda occorre più latte, che quindi bisogna pagare.

In realtà, già da tempo molti bar in tutta Italia fanno pagare 10 centesimi in più anche per un caffè macchiato e non è sorprendente il fatto che alcuni locali facciano pagare un surplus per un cappuccino con latte freddo. Secondo la cliente, però, questo costo in più non era menzionato nel menu: "Domani ne prenderò uno con poco latte. Mi farà lo sconto? Per un buon cappuccino ho pagato anche 5 euro ma sapevo dal listino prezzi quello che pagavo".

Il proprietario del bar ha confermato la versione della cliente: "Ho fatto pagare 10 centesimi in più perché ci vuole più latte per un cappuccino senza schiuma. Non ha però menzionato se tale costo in più venisse menzionato sul menu dei prezzi. Da segnalare che gli scontrini fotografati dalla signora sono due: probabilmente si è prima recata in cassa e ha pagato un cappuccino e poi ci è tornata di nuovo dopo che il barista le ha comunicato che per un cappuccino freddo avrebbe dovuto pagare di più.

Da segnalare, come detto, che molti bar fanno pagare un caffè macchiato alcuni centesimi in più rispetto al caffè normale. Non è strano, quindi, dover tornare alla cassa per pagare il surplus. "A Ostia in due bar diversi mi hanno chiesto un supplemento di 20 centesimi per il caffè schiumato. Ovviamente ho pagato e mi hanno spiegato che si spreca tanto latte per poca schiuma", spiega inoltre un altro utente di un gruppo Facebook di Ostia. La cliente però ha ribadito: "È stata un’aggiunta al prezzo di 1,40 come da listino, non ho visto da nessuna parte che la poca schiuma comportava una aggiunta di prezzo. Ripeto che il problema non sono i soldi ma vorrei averlo visto scritto che la poca schiuma comportava un surplus. È la prima volta che mi succede. Di questo passo mi chiedo dove arriveremo se tutti aumentano in maniera arbitraria".