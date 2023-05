Ostia, ciclista cade in un fosso: trasferito all’ospedale Grassi in codice rosso Va in bicicletta e cade in un fosso: è successo ad Ostia, dove il malcapitato ciclista è stato trasportato all’ospedale Grassi in codice rosso per accertamenti.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nel corso della mattinata di oggi, giovedì 18 maggio 2023: una persona è caduta accidentalmente in un fosso insieme alla sua bicicletta. È accaduto ad Ostia, dove la Sala Operativa dei vigili del fuoco, non appena arrivata la segnalazione, ha immediatamente inviato una squadra, la A 13, in soccorso del malcapitato che stava andando in bicicletta prima di cadere. Pochi minuti dopo le 10 di questa mattina, i pompieri sono arrivati sul luogo della segnalazione e hanno soccorso la persona caduta nel canale, all'incrocio fra via dei Pescatori e il Fosso di Dragoncello, fra le zone di Stagni di Ostia e Casal Palocco.

L'intervento dei vigili del fuoco

Non appena arrivati, i vigili del fuoco hanno immediatamente iniziato le operazioni di soccorso per salvare l'uomo scivolato nel fosso insieme alla sua bicicletta. I pompieri hanno effettuato una manovra per il recupero in sicurezza del ciclista che, a seguito della caduta, si è ritrovato in un canale alto circa fra i quattro e i cinque metri.

Non appena salvato, l'uomo è stato affidato alle cure degli operatori del personale sanitario del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza e nei confronti del quale hanno prestato il primo soccorso. Poi è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia, il più vicino dal luogo dell'incidente, da cui dista circa poco più di 4 chilometri. Una volta arrivato al pronto soccorso, i medici e gli infermieri presenti nella struttura ospedaliera hanno hanno valutato le lesioni riportate con un codice rosso. Il malcapitato si trova ancora nel centro per ulteriori accertamenti.