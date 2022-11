Ossa umane trovate sulla spiaggia a Gaeta: tra la sabbia c’era uno scheletro intero La Procura di Cassino indaga sul ritrovamento di ossa e uno scheletro intero, che probabilmente sono umani. A trovarle un passante sulla spiaggia di Sant’Agostino a Gaeta.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Ossa umane sono state trovate sulla spiaggia di Sant'Agostino a Gaeta. Il macabro rinvenimento è avvenuto la mattina di mercoledì scorso 23 novembre sul litorale pontino. A notarle è stato un passante, che ha dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112. L'uomo ha spiegato alle forze dell'ordine che stava facendo una passeggiata, approfittando di un momento tutto per sé, quando la sua attenzione è stata attirata da qualcosa d'insolito tra la sabbia. Osservando meglio si è accorto che erano delle ossa e si è insospettito del fatto strano che si trovassero tra la sabbia. Dai primi accertamenti si pensa che possano appartenere ad una persona. Scavando più in profondità è emerso uno scheletro quasi intero.

Un quadro ancora tutto da ricostruire

Sul posto arrivata la segnalazione del ritrovamento di resti probabilmente umani sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno transennato l'area, per evitare che curiosi si avvicinassero durante i rilievi. Presente anche la Scientifica, che ha svolto gli accertamenti di rito. Sulla vicenda indaga la Procura di Cassino, si cerca una corrispondenza tra le persone scomparse nella provincia di Latina. Da ricostruire ancora tutto il quadro dell'accaduto: a chi appartengono le ossa e come siano arrivate lì. Si attendono i risultati degli accertamenti, che escludano il fatto che siano di animali. E poi bisognerà cercare di risalire alle cause del decesso. I resti infatti potrebbero essere arrivati il quel luogo in diversi modi, in un secondo momento, messi lì da qualcuno o trasportati dalle onde del mare. A queste domande si dovranno trovare delle risposte. Le ossa, prelevate e sistemate con cura, saranno sottoposte alle verifiche del caso.