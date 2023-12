Ospita 602 persone, ma ne può contenere meno della metà: sequestrato locale a Porta Ardeatina Diverse le violazioni per il locale che ne ospitava regolarmente più del doppio consentito: denunciato il titolare, sequestrato il locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Continuano i controlli all'interno dei locali della capitale. Proprio durante uno di questi, gli agenti del commissariato Celio, insieme ai colleghi della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, al personale dell'Arpa Lazio e della Polizia di Roma Capitale, hanno scoperto un locale che ospitava regolarmente circa seicento persone pur essendo abilitato ad ospitarne meno della metà. Il locale, in viale di Porta Ardeatina, non poteva contenere più di 264 persone contemporaneamente. Eppure, ogni sera, ne erano presenti diverse centinaia. Per la precisione, sono state 602 le persone contate dagli agenti. Così, come riporta il Corriere della Sera, è scattato il sequestro del locale e la denuncia al titolare.

Locale ospita più del doppio degli ospiti consentiti: tutte le violazioni

Non solo superava (e anche di gran lunga) il numero degli ospiti consentiti all'interno degli spazi del locale. Nel corso degli approfondimenti sono state riscontrate altre violazioni a partire da quelle legate all'accessibilità del locale fino a quelle sulla sicurezza.

Il titolare del locale, dotato di rampa di accesso per i disabili, aveva scelto di utilizzare quello spazio come guardaroba. L'ingresso e l'uscita delle persone con disabilità erano a rischio: il locale violava la prescrizione che impone di mantenere il locale perfettamente accessibile e fruibile. Ostruita da cappotti e giacconi anche una delle uscite di sicurezza. Usati per lasciare giacche e giacconi anche i desk destinati all'accoglienza, impedendo la fuga in caso di emergenza e occupando quelle vie d'uscita che sarebbero da lasciare costantemente liberi e percorribili. Anche per questo il locale è stato posto sotto sequestro e licenziato il titolare, perché responsabile delle violazioni.