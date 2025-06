video suggerito

Orrore all’Eur, trova il cadavere della madre in un fosso: forse l’anziana è caduta Una donna ha scoperto il cadavere senza vita di sua madre, una signora di 86 anni, in un fosso nei pressi di una piazzola di sosta in viale dell’Oceano Indiano. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Tata

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Orrore all'Eur a Roma, dove una donna ha scoperto il cadavere senza vita di sua madre in un fosso nei pressi di una piazzola di sosta in viale dell'Oceano Indiano. Il corpo della donna, una signora di 86 anni, si trovava a poca distanza dalla sua automobile. La scoperta è stata fatta intorno alle 20 di venerdì.

Le indagini dei carabinieri: forse un malore improvviso

Secondo quanto si apprende, a chiamare il 112 è stata la figlia della donna deceduta. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Torrino nord e dell'Eur, che in queste ore stanno indagando sul ritrovamento. Secondo le prime analisi del medico legale, sul corpo non ci sarebbe alcun segno di violenza. L'ipotesi più plausibile, al momento, è quella di una caduta a seguito di malore improvviso. Forse l'86enne si è sentita male mentre era al volante della sua automobile, ha accostato in una piazzola di sosta, è scesa dal mezzo, si è sentita male ed è caduta in un fosso.

In ogni caso, nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia sul cadavere della donna per stabilire con esattezza le cause del decesso.