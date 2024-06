video suggerito

Operaio si sente male e muore ad Anagni, è il secondo morto sul lavoro nel Lazio in poche ore Due operai morti sul lavoro in poche ore nel Lazio, oltre al 58enne ucciso da una trave a Ceprano, un dipendente di una ditta è deceduto stamattina, forse per un malore improvviso.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Getty Images)

Un operaio è morto ad Anagni, in provincia di Frosinone. Si tratta della seconda vittima sul lavoro in poche ore nel Lazio, l'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 19 giugno. L'uomo era residente a Colleferro e dipendente di una ditta esterna all'azienda per la quale lavorava. L'ipotesi è che si sia sentito male, colto da un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, ma per l'operaio non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri della Compagnia di Anagni.

A Ceprano stamattina un operaio è morto schiacciato da una trave

A poche ore di distanza rispetto all'operaio morto ad Anagni verso le ore 12 un altro ha perso la vita sul lavoro, stavolta a Ceprano, un cinquantottenne, che è stato schiacciato da una trave mentre era in fabbrica. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è atterrata anche l'eliambulanza, per permettere un trasporto immediato, ma l'impatto con la trave lo ha ucciso praticamente sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo e il magistrato della Preocura di Frosinone.

Tavolo d'urgenza per i morti sul lavoro alla Regione Lazio

In una nota la Regione Lazio in queste ore ha comunicato di aver convocato un tavolo d'urgenza per la mattina di venerdì 21 giugno. Su iniziativa del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dell’assessore al Lavoro Giuseppe Schiboni le organizzazioni sindacali regionali, alla presenza del direttore generale della Regione Lazio, Alessandro Ridolfi. Il tema urgente da affrontare è sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche alla luce delle ultime, tragiche, morti bianche e delle imminenti ondate di calore.