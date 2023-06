Operaio schiacciato da un mezzo militare: soccorso in codice rosso, è grave Tragedia sfiorata nel Reatino, dove un operaio è rimasto ferito e trasportato in ospedale con codice rosso per un incidente sul lavoro. Un mezzo militare lo ha schiacciato.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un operaio è stato soccorso in codice rosso ed è grave dopo un incidente sul lavoro nel Reatino. I fatti risalgono a ieri, mercoledì 7 giugno. Da quanto si apprende, nonostante il grande spavento, il lavoratore non rischia di morire. Secondo quanto ricostruito erano circa le ore 13, l'operaio al momento dell'accaduto, come riporta Il Messaggero, stava lavorando in un'officina-carrozzeria nel Comune di Forano, centro di poche migliaia di abitanti, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è stato schiacciato da un pesante mezzo militare.

Il mezzo gli ha compresso il torace. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per incidente sul lavoro, sul posto è giunta l'ambulanza, che lo ha preso in carico e trasportato con codice rosso all'ospedale Sant'Andrea di Roma.

L'operaio non rischia di morire

Arrivato al pronto soccorso, il ferito è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. I medici sono intervenuti sulle ferite e sui traumi riportati, è grave ma stabile e non rischia di morire. Sul posto arrivata la segnalazione di un incidente sul lavoro oltre al personale sanitario sono arrivati i carabinieri, il personale della Asl di Rieti e i tecnici del Nucleo dell’Ispettorato del lavoro.

I militari hanno svolto i rilievi di rito e riscostruito la dinamica dell'accaduto. Da verificare se l'operaio fosse messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza e se l'incidente, magari con le giuste accortezze, si sarebbe potuto evitare. Al vaglio le responsabilità a carico della ditta incaricata ai lavori.