Operaio intrappolato nel camion muore carbonizzato in un incidente: datore di lavoro a processo Il datore di lavoro di Giuseppe Maggi è stato rinviato a giudizio. L’operaio è morto carbonizzato in un incidente sull’A12 a giugno 2021.

A cura di Alessia Rabbai

Il camion incidentato sull’A12 in cui è morto Giuseppe Maggi (Foto dei vigili del fuoco)

È stato rinviato a giudizio per omicidio colposo e violazione delle norme sulla tutela del lavoro il datore trentenne di Giuseppe Maggi, l'operaio morto carbonizzato a cinquantacinque anni in un incidente sull'autostrada A12 tra i Comuni di Tarquinia e Civitavecchia Porto, nel territorio tra le due province di Viterbo e Roma il 18 giugno del 2021. Assitito dall'avvocato difensore Antonio Ceccani, come riporta la testata locale Ciociaria Oggi.it, dovrà comparire davanti ai giudici a giugno del 2024, l'udienza è stata fissata tra più di un anno. Sulle responsabilità del datore di lavoro dovrà esprimersi il giudice. Ad indagare sull'incidente gli agenti della polizia stradale coordinati dalla locale Procura, che hanno svolto i rilievi di rito sul sinistro.

L'incidente sull'A12 in cui è morto Giuseppe Maggi

L'incidente in cui è morto Giuseppe Maggi si è verificato lungo l'A12. Quella mattina l'operaio è uscito di casa per andare a lavorare per una ditta di legname. Aveva cominciato da poco tempo ed era molto contento di ciò che faceva. Era alla guida del camion carico di legna. Al ritorno mentre viaggiava in direzione Roma, ha sbandato, come ricostruito in sede d'indagine, a causa dello scoppio improvviso di uno pneumatico, ed è rimasto incastrato nell'abitacolo. Il mezzo incidentato ha preso fuoco, non è riuscito ad uscire ed è morto carbonizzato. L'incidente è accaduto davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio. Sul posto data la dinamica dell'incidente è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Ma una volta estratto il suo corpo dalla cabina del camion non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Presenti anche il personale sanitario del 118 e il personale di Autostrade per l'Italia.