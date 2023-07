Ondata di calore nel Lazio, bollino rosso su Roma per allerta caldo il 12, il 13 e il 14 luglio 2023 Nuova ondata di calore per i prossimi tre giorni da oggi, mercoledì 12 a venerdì 14 luglio: bollino rosso su tutte le province del Lazio, compresa Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Altri tre giorni di caldo torrido a Roma e in tutto il Lazio: continua l'ondata di calore estivo sull'Italia e sulla regione. Nelle giornate di mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 luglio 2023, tutte le province della regione si trovano, come anticipa il bollettino stagionale del ministero della Salute, contrassegnate con il bollino rosso, la massima allerta caldo. Temperature sempre più alte e ari irrespirabile, con i raggi del sole che rappresentano sempre di più un pericolo per la salute della cittadinanza.

Allerta nel Lazio: le città da bollino rosso dal 12 al 14 luglio

Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo: tutte le città, compresa la capitale, appaiono sulla lista dei comuni più torridi della nostra penisola. Oltre ai capoluoghi di provincia, però, fa la sua comparsa anche Civitavecchia dove, forse complice la posizione sul mare, il bollino per tutti e tre i giorni appare di colore giallo, di livello uno: la "pre-allerta" che indica l'avvicinarsi di una forte ondata di calore.

Bollino rosso sul Lazio e la capitale per tre giorni

Temperature alte e caldo: il tempo ideale per chi si trova in vacanza. In condizioni più critiche, invece, chi dovrà trascorrere i prossimi tre giorni in città, al lavoro. Il caldo non risparmia nessuno: proprio per questa ragione i suggerimenti a fare attenzione, soprattutto se si appartiene alle fasce più a rischio, come donne, bambini, anziani e persone con patologie croniche, si rinnovano. "Più prolungata è l'ondata di calore, maggiori sono gli effetti negativi sulla salute", aggiungono.

Leggi anche Allerta meteo a Roma e nel Lazio primo luglio: maltempo con pioggia e temporali

Per questo è bene evitare di esporsi nelle ore più calde, fra le 11 e le 18, di trovarsi nelle zone più trafficate e di svolgere attività fisica intensa. Il consiglio è quello di bagnarsi spesso con acqua fresca e di trascorrere le ore nelle zone più fresche della casa, favorendo il ricambio dell'aria. Ma anche indossare indumenti chiari, leggeri e in fibre naturali e occhiali da sole, proteggendosi dalle scottature con la crema solare. E, non in ultima istanza, seguire un'alimentazione leggera bevendo liquidi e consultarsi con il proprio medico per valutare di interrompere eventuali terapie con farmaci.