Ondata di caldo torrido a Roma, ecco quando rinfrescherà e farà meno caldo La giornata da segnare con il bollino rosso, secondo il colonnello Giuliacci, è quella di venerdì 26 luglio: quel giorno a Roma è previsto un brusco calo delle temperature e, forse, anche forti precipitazioni.

A cura di Enrico Tata

La buona notizia è che c'è una data molto probabile per un brusco calo delle temperature a Roma. La brutta notizia è che questo giorno è ancora molto lontano. Il caldo torrido non terminerà, infatti, prima del prossimo fine settimana. Fino ad allora le temperature si manterranno sopra i 35 gradi e in alcuni giorni nella Capitale sfioreranno anche i 40 gradi.

Secondo il colonnello Mario Giuliacci, la prima fase di questa ondata di caldo caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano terminerà sabato 20 luglio. Fino ad allora sono previsti a Roma picchi di 40 gradi a Roma e bollino rosso, livello di allerta 3. Nelle giornate di domenica 21 e lunedì 22 luglio si assisterà a un lieve calo delle temperature massime, che nella Capitale torneranno su valori vicini a 35 gradi.

Quando rinfrescherà a Roma: la data da segnare sul calendario

Da martedì 23, tuttavia, l'anticiclone africano diventerà nuovamente più potente. Dal 23 a giovedì 25, infatti, le temperature ritorneranno vicine ai 40 gradi in tutto il centro Italia. La buona notizia è questa nuova fase caldissima durerà soltanto due giorni: da giovedì 25 luglio, infatti, cominceranno ad arrivare temporali e aria fresca al nord, che nelle ore successive si sposterà in tutto il centro sud Italia.

Insomma, la giornata da segnare con il bollino rosso, secondo il colonnello Giuliacci, è quella di venerdì 26 luglio: quel giorno a Roma è previsto un brusco calo delle temperature e, forse, anche forti precipitazioni. Fino al 26 luglio, però, non ci sono dubbi: farà caldo, molto caldo nella Capitale e non ci sarà alcuna precipitazione.