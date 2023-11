Onano, partono colpi di fucile durante una battuta di caccia: ferito gravemente un cacciatore Ennesimo incidente venatorio, stavolta ad Onano, nel Viterbese. Un cacciatore si è sparato inavvertitamente due colpi di fucile su un piede e ha avuto bisogno di urgenti cure mediche.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un cacciatore è rimasto gravemente ferito in una battuta di caccia durante la quale sono partiti inavvertitamente due colpi dal suo fucile. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 novembre, nel Comune di Onano, in provincia di Viterbo. Secondo le informazioni apprese l'uomo, un imprenditore e politico del posto, era andato in una zona boschiva per dedicarsi alla caccia imbracciando il suo fucile. Di ritorno secondo quanto ricostruito finora, sarebbero partiti per sbaglio dei colpi dal suo stesso fucile, che lo hanno ferito ad un piede. Presumibilmente il fucile non era stato messo in sicurezza mentre il cacciatore lo stava maneggiando.

Il cacciatore ferito ad un piede da colpi di fucile

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale sanitario, che lo ha soccorso e trasportato all'ospedale Belcolle di Viterbo. Data la dinamica dell'accaduto e le sue condizioni di salute è stato ritenuto necessario l'intervento dell'eliambulanza, che lo ha trasferito in volo nel noscomio dell'Alto Lazio. Arrivato al pronto soccorso è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto alle cure del caso. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono stabili, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione dell'arto. Presenti i carabinieri della locale stazione, che hanno svolto gli accertamenti del caso e hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Si tratterebbe di un incidente autonomo, non risultano al momento coinvolte altre persone.

I precedenti

Non è la prima volta che accadono episodi del genere, di incidenti avvenuti durante le battute di caccia. In certi casi attività venatorie hanno avuto un esito tragico. Per citarne alcuni a gennaio scorso un cacciatore è morto durante una battuta di caccia a Montecassino. In altri casi a rimanere vittime di battute di caccia sono persone, come una donna ferita da un cacciatore nel Frusinate al Serrone, che aveva preso la mira per colpire un animale e invece ha sbagliato bersaglio.