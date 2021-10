Cacciatore prende la mira per uccidere un animale ma spara a una donna Nuovo incidente di caccia, questa volta nel Frusinate al Serrone, dove un cacciatore ha sparato a una donna, mentre era intento a prendere la mira con il suo fucile, per uccidere un animale. Una tragedia sfiorata rispetto a quella di dieci giorni a Tolfa, dove un cacciatore ha ucciso a fucilate il compagno di attività venatoria.

A cura di Alessia Rabbai

Un cacciatore ha sparato per uccidere un animale selvatico, ma ha sbagliato mira e ha ferito una donna. L'episodio, l'ennesimo incidente di caccia, tra i centinaia che ogni anno, come la Lac – Lega Abolizione Caccia – ha spiagato a Fanpage.it, si verificano a causa dell'attività venatoria e che coinvolgono non solo cacciatori, ma anche civili, è accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 30 ottobre, nel territorio del Comune di Serrone, in provincia di Frosinone. Secondo le informazioni apprese il cacciatore, avendo trovato un animale, lo aveva puntato con il suo fucile, ma qualcosa è andato storto. Il proiettile ha raggiunto una donna che si trovava nei paraggi e che probabilmente era impegnata con il lavoro in campagna, che è rimasta ferita. A soccorrerla per prima è stato il cacciatore stesso, che le ha prestato aiuto chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è intervenuto il personale sanitario, che ha soccorso la donna e l'ha trasportata in ospedale. Arrivata al pronto soccorso di Colleferro, la paziente è stata presa in cura dai medici. Da quanto si apprende fortunatamente non è grave, il proiettile l'ha infatti colpita solo di striscio, senza ferirla in modo serio.

Dieci giorni fa un cacciatore ha ucciso il compagno a fucilate

Un episodio che si è concluso con il lieto fine, una tragedia sfiorata, che avrebbe potuto avere esiti ben più gravi. Data la ferita provocata con arma da fuoco, è stato necessario l'intervento dei carabinieri di competenza territoriale. I militari hanno ascoltato il cacciatore, per svolgere gli accertamenti necessari al caso e per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Uno degli ultimi gravi drammi legati alla caccia nel Lazio risale ad una decina di giorni fa, quando in una zona boschiva di Tolfa, in provincia di Roma, un cacciatore ha sparato e ucciso il compagno di attività venatoria a fucilate, perché lo ha scambiato per un animale.