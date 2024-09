video suggerito

Cacciatore ferito da una pallottola, è in condizioni disperate: soccorso con l'eliambulanza Un uomo di 73 anni è rimasto ferito durante una battuta di caccia a Marcellina, in provincia di Roma. Sul posto Carabinieri, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, 118 e il Soccorso Alpino e Speleologico Lazio.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente ieri a Marcellina, in provincia di Roma. Un uomo di 73 anni è rimasto ferito durante una battuta di caccia: per cause ancora da chiarire un proiettile lo ha raggiunto, ferendolo gravemente. L'uomo, che ha necessitato di cure immediate, si trovava in un punto impervio, difficile da raggiungere, tanto che i soccorritori hanno avuto molte difficoltà. L'anziano, che è stato trasportato in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, è ricoverato in condizioni disperate.

A dare notizia dell'incidente è stato il Soccorso Alpino e Speleologico Lazio, intervenuto sul posto con un elicottero per aiutare il ferito. "Complesso intervento oggi pomeriggio nel comune di Marcellina (RM) per soccorrere un uomo ferito a causa di un incidente di caccia – si legge nella nota – Immediatamente attivata l'eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS, il medico e l'infermiere del 118. Una volta raggiunto il ferito è stato necessario intubarlo d'urgenza e spostarlo velocemente a causa della fittissima vegetazione per rendere possibile il recupero con il verricello e il rapido trasporto al Policlinico Gemelli di Roma. Sul posto anche i Carabinieri, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e l'autoambulanza del 118″.

Come l'uomo sia stato ferito non è ancora chiaro. Saranno gli investigatori a chiarire se sia stato colpito da un proiettile sparato per sbaglio da un suo fucile, o da una pallottola vagante sparata da un altro cacciatore che si trovava nei paraggi. Le indagini sono in corso, mentre i medici stanno facendo di tutto affinché le condizioni dell'anziano possano migliorare in tempi brevi.