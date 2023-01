Un cacciatore è morto durante una battuta a Montecassino: indagini in corso L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi a Montecassno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato immediatamente la salma della vittima.

A cura di Enrico Tata

Tragedia durante una battuta di caccia in zona Albaneta a Montecassino. Stando a quanto si apprende, un cacciatore è morto nella mattinata di oggi, domenica 15 gennaio. Al momento non si sa niente in merito alla dinamica dei fatti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato immediatamente la salma della vittima, che si trovava in una zona scoscesa non lontana dalla famosa abbazia di Montecassino e dal cimitero militare polacco.

L'uomo, di cui ancora non è stata resa nota l'identità, è morto dopo essere scivolato in un dirupo oppure è rimasto vittima di un colpo sparato per errore da qualche collega? Per il momento, come detto, non sono state rese note informazioni in merito alla dinamica dei fatti.