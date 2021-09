Omicidio suicidio a Castel San’Elia: uccide la moglie a fucilate e si spara Tragedia a Castel Sant’Elia in provincia di Viterbo dove un sessantacinquenne ha ucciso sua moglie di cinquantasette anni a fucilate e poi si è sparato, togliendosi la vita. Un omicidio suicidio avvenuto nella serata di ieri, sabato 25 settembre, sul quale indagano i carabinieri di Civita Castellana.

A cura di Alessia Rabbai

Omicidio a Castel Sant'Elia, in provicia di Viterbo, dove un uomo ha ucciso la moglie. I tragici fatti risalgono alla serata di ieri, sabato 25 settembre e sono avvenuti all'interno di una villa all'ingresso del centro abitato, dove i coniugi vivevano. Da quanto si apprende a compiere il gesto è un sessantacinquenne, mentre la vittima e una cinquantasettenne originaria di Nepi. Non è chiaro il movente, pare che la coppia si stava separando e l'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione. Secondo le ricostruzioni svolte dalle forze dell'ordine l'uomo ha imbracciato il suo fucile aprendo il fuoco contro la moglie e poi si è sparato. Un dramma che ha scosso il Viterbese sul quale indagano i carabinieri della Compagnia di Civita Castellana, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e cercano di far luce sull'intera vicenda. A dare l'allarme è stata una figlia, che avrebbe assistito all'accaduto. All'interno dell'abitazione la scena è stata struggente: entrambi i genitori erano riversi in una pozza di sangue esanimi.

Indagano i carabinieri

Partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è intervenuto il personale sanitario con l'ambulanza arrivata all'indirizzo della segnalazione con sirene spiegate. Ma i sanitari una volta intervenuti all'interno dell'abitazione non hanno potuto purtroppo fare altro che constatare il decesso di moglie e marito. Dato che si è trattato di un omicidio suicidio, con l'arma rinvenuta accanto ai corpi, è stata richiesta immediatamente la presenza dei carabinieri. I militari hanno svolto i rilievi scientifici di rito e hanno svolto gli accertamenti necessari sul posto. Ora si indaga per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per ulteriori dettaglia sulla vicenda è necessario attendere le prossime ore.

Il messaggio di cordoglio del Comune di Castel Sant'Elia

Sulla vicenda è intervenuto il Comune di Castel Sant'Elia, con un messaggio di cordoglio del sindaco Vincenzo Girolami: "Un dramma che ci coinvolge: la morte improvvisa dei coniugi Ciriaco e Anna, qualcosa di tragico per tutta la nostra comunità – si legge in un post pubblicato su Facebook – Le parole sono strette, soprattutto nei momenti come questi. Esprimiamo il nostro cordoglio alle figlie Valentina e Valeria e a tutti i famigliari".