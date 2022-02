Omicidio Rega, le chat tra carabinieri sui due imputati: “Ammazzateli alla Cucchi” Sono state depositate le chat intercorse tra carabinieri con frasi agghiaccianti sul fermo di Natale Hjorth, uno degli imputati per l’omicidio di Mario Cerciello Rega e bendato in caserma.

A cura di Alessia Rabbai

"Ammazzateli più che potete, alla Cucchi". È una delle frasi comparse nelle chat tra i carabinieri del Nucleo investigativo e altri colleghi e depositate in sede processuale. L'autore sarebbe Fabio Manganaro, il militare a processo per aver bendato Natale Hjorth nella caserma di via in Selci, accusato di aver messo in atto una misura di rigore non consentita dalla legge. Ad estrarre le conversazioni è stato l'ingegnere incaricato dal pubblico ministero Sabrina Calabretta, che ha lavorato su smartphone e computer dei militari.

I messaggi estrapolati tradiscono affermazioni agghiaccianti nei confronti di persone sottoposte a fermi o misure cautelari, in questo caso specifico Christian Natale Hjort, uno dei due ventenni americani, insieme a Finnegan Lee Elder, imputati nel processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate nella notte del 26 luglio del 2019 in via Pietro Cossa nel quartiere Prati e morto dissanguato all'ospedale Santo Spirito. La prossima udienza del processo è fissata per il 5 aprile.

Le chat dei carabinieri dopo il fermo di Natale

A riportare le conversazioni intercorse tra carabinieri nelle chat dopo il fermo di Natale avvenuto nelle ore successive alla morte del collega Cerciello Rega è Il Corriere della Sera. Chiarendo per completezza d'informazioni che una parte dei militari presente nelle chat ha preso le distanze dalle affermazioni violente, rimproverando il comportamento dei colleghi e il fatto di aver bendato Natale, le frasi scritte da altri sono invece molto forti, fino ad inneggiare la pena di morte.

Manganaro avrebbe incitato un trattamento "alla Cucchi" facendo esplicito riferimento al caso del 2009 in cui Stefano Cucchi è morto dopo essere stato sottoposto a misura cautelare. Vicenda per la quale la Corte d'Assise D'Appello a maggio 2021 ha condannato in secondo grado a tredici anni di reclusione i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro per omicidio preterintenzionale e la Procura della Repubblica di Roma lo scorso dicembre ha chiesto la condanna di tutti e otto i carabinieri finiti a processo per i presunti depistaggi.

Nelle chat un altro carabiniere, ispirandosi ai metodi utilizzati in altri Paesi del mondo scrive: "Non mi venite a dire arrestiamoli e basta! Devono prendere le mazzate. Bisogna chiuderli in una stanza e ammazzarli (…) ‘sti soggetti sono come le bestie". Un altro, curioso di come i colleghi abbiano svolto il fermo dei due ventenni americani domanda: "Li avete sfondati di mazzate?" E un altro ancora suggerisce: "Bisogna squagliarli nell’acido".