Omicidio Primavalle, trovata pistola finta in casa del killer: “L’ha usata Michelle per minacciarmi” La finta arma è stata scoperta durante il sopralluogo di ieri nell’abitazione in via Dusmet, a Primavalle: potrebbe averla usata Michelle Causo per provare a riscuotere il credito. Questa la versione del killer, ma gli inquirenti non gli credono.

A cura di Teresa Fallavollita

Nella mattinata di ieri, mentre poco distante si svolgeva il funerale, è stato effettuato un nuovo sopralluogo nella casa dove si è consumato il brutale omicidio della 17enne Michelle Maria Causo.

Gli investigatori della Squadra Mobile e della polizia scientifica, accompagnati dalla pm Anna Di Stasio, sono tornati all’interno dell’abitazione al secondo piano in via Giuseppe Dusmet, a Primavalle. Tra le principali novità, il ritrovamento di una pistola finta, una sorta di arma giocattolo praticamente impossibile da distinguere, per un occhio non esperto, da una reale.

“Mi ha minacciato con la pistola che aveva portato con sé”, la versione del killer riportata da Repubblica. Gli inquirenti, però, non considerano attendibile la testimonianza del ragazzo sotto molti punti di vista: sarà necessario attendere l’esito dell’esame delle impronte digitali per stabilire se l’arma sia stata impugnata o meno da Michelle.

La versione del killer: la furiosa lite prima dell’omicidio

Una delle ipotesi al vaglio è che la ragazza possa aver usato la finta pistola per intimare al coetaneo di restituirle i soldi che lei gli aveva prestato in passato.

Anche in questo caso fioriscono le ipotesi: secondo la testimonianza del ragazzo, il debito sarebbe ammontato a poche decine di euro (20-30 euro in tutto). Ma la sua ricostruzione è stata smentita da una delle amiche più strette di Michelle, che pochi giorni fa ha dichiarato che i soldi prestati sarebbe stati in realtà molti di più, almeno 1.500 euro. Gli agenti sono a lavoro per cercare riscontri.

Secondo questa ipotesi, solo uno dei possibili scenari, nella casa di Primavalle dove il 17enne abitava con la madre, tra Michelle e il suo assassino sarebbe scoppiata una feroce lite, dalla quale sarebbe scaturita una colluttazione.

Secondo quanto riferito dal ragazzo, che ha dovuto rispondere della presenza di una finta pistola nascosta nel suo appartamento, Michelle sarebbe arrivata da lui con l’arma, minacciandolo, prima di venire poi massacrata con almeno 20 coltellate.

Solo i risultati dell’esame delle impronte digitali potranno aiutare gli inquirenti a far luce sulla dinamica dei fatti.