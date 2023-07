Omicidio Michelle Causo a Roma, il presunto assassino: “Abbiamo litigato per i soldi della droga” Il 17enne accusato di aver ucciso Michelle Maria Causo a Primavalle, Roma, ha ribadito la sua versione dei fatti nel corso del lungo interrogatorio di ieri. Il gip ha convalidato l’arresto.

A cura di Enrico Tata

Michelle Causo, la 17enne romana trovata morta in un carrello della spesa a Primavalle (Frame da TikTok)

Come aveva già fatto nel primo interrogatorio, il 17enne accusato di aver ucciso Michelle Maria Causo a Primavalle, Roma, ha ribadito la sua versione dei fatti nel corso del lungo colloquio con il gip: "Michelle pretendeva dei soldi, 20-30 euro, per dell'hashish che mi aveva dato. Abbiamo litigato e quando mi ha aggredito ho preso il coltello e l'ho colpita".

I dubbi sul movente legato alla droga

Dopo oltre quattro ore di interrogatorio, il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto la custodia nel carcere minorile di Castel Del Marmo. Sebbene non ci siano quasi dubbi sulla sua responsabilità nella morte di Michelle, i pm sono ancora incerti sul movente dell'omicidio. Per gli inquirenti, infatti, la ragazza potrebbe essere stata uccisa per una combinazione di fattori: il debito di droga, certamente, ma anche un rifiuto alle avances del suo aggressore, come ha suggerito il papà della ragazza. Sicuramente i due non erano fidanzati, come erroneamente è stato scritto subito dopo la morte della ragazza.

"Cosa mi aspetto dalla giustizia? Che lo mettano in carcere a vita e buttino via la chiave", ha detto il papà di Michelle all'agenzia AdnKronos. E sul presunto movente: "È una ca….a. Nel portafoglio di Michelle c'erano 140 euro, perché avrebbe dovuto preoccuparsi di 20 euro?".

Omicidio Primavalle, eseguita l'autopsia sul corpo di Michelle

L'autopsia effettuata ieri ha confermato che la giovane è stata uccisa con cinque coltellate, al collo e lungo il corpo. Michelle Causo è morto in casa del 17enne, dove è stato trovato il coltello da cucina utilizzato per compiere il delitto. Poi il corpo è stato chiuso in un sacco nero, trasportato in un carrello della spesa e abbandonato vicino ai cassonetti dell'immondizia.

Lunedì è in programma una fiaccolata con partenza davanti all'ingresso del liceo Gassman in via Pietro Maffi, a cui parteciperà anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Mercoledì 5 luglio, invece, si terranno i funerali della ragazza in una chiesa di via di Torrevecchia.