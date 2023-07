Primavalle, convalidato l’arresto del 17enne dopo 4 ore di interrogatorio: ora è nel carcere minorile Il 17enne è stato trasferito nel carcere minore di Roma. Confermato l’arresto per l’omicidio di Michelle Causo dopo quattro ore di interrogatorio. Mercoledì mattina i funerali della ragazza nella parrocchia di Torrevecchia.

A cura di Redazione Roma

Convalidato l'arresto con l'accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere, per il 17enne che ha ucciso con sei coltellate Michelle Maria Causo all'interno della sua abitazione a Primavalle. La decisione del gip del Tribunale dei Minori, è arrivata al termine di quatto ore di interrogatorio. Il ragazzo è stato ora trasferito nel carcere minorile di Casal del Marmo, dopo aver lasciato il centro di prima accoglienza di via Virginia Anelli dove si è svolto l'interrogatorio. Al momento nessuna indiscrezione sul colloquio tra il giovane e il giudice, ma da quanto si apprende avrebbe risposto alle domande.

La dinamica dell'omicidio non sembra lasciare spazio a molti dubbi: l'autopsia ha stabilito che la ragazza è morta per le coltellate ricevute nell'abitazione del ragazzo, che conosceva da tempo e in cui era arrivata verso le 11.30 di mercoledì 25 giugno. Poche ore dopo il 17enne è stato notato mentre trascinava un carrello con dentro un sacco nero dell'immondizia, che ha poi abbandonato accanto a dei cassonetti. Dentro la busta dell'immondizia il corpo di Michelle. Alla polizia è bastato ripercorrere le tracce di sangue per arrivare alla porta di casa del giovane. Dentro l'abitazione l'arma del delitto, un coltello da cucina, ed evidenti tracce dell'omicidio. Quello che ancora non è chiaro è il movente: subito dopo l'arresto ha negato che lui e Michelle avevano una relazione o che lei avesse respinto le sue avance, si è limitato a raccontare di un litigio per 30 euro di debito, frutto di una piccola cessione di marijuana.

Mercoledì i funerali di Michelle a Torrevecchia

Intanto è stata resa nota la data dei funerali di Michelle Causo: si terranno mercoledì 4 luglio in via di Torrevecchia, nella chiesa del quartiere. Intanto nuove dichiarazioni da parte della famiglia. "Lo Stato deve fare giustizia, altrimenti c'è la giustizia della strada…Perdono? Non esiste perdono per una roba del genere, lo considererei solo se mi portassero indietro mia figlia. Certe cose non passano, io non vivo più", ha dichiarato il padre.