Funerali Michelle Causo, uccisa a Primavalle: gremita di persone la chiesa di Torrevecchia Addio a Michelle Causo, la ragazza uccisa a Primvalle mercoledì 28 giugno 2023. I funerali nella chiesa di Torrevecchia: è gremita di persone arrivate per l’ultimo saluto alla 17enne, arrivata in una bara bianca.

A cura di Beatrice Tominic

L’entrata del feretro in chiesa.

La chiesa di Santa Maria della Presentazione, a Torrevecchia, è gremita di persone, arrivate questa mattina per i funerali di Michelle Causo, la ragazza di 17 anni uccisa mercoledì scorso, 28 giugno, da un coetaneo a Primavalle. Colpita con almeno venti coltellate e sfregiata in volto, il corpo della ragazza è stato messo in un sacco nero e trasportato in un carrello, forse per poi essere gettato in uno dei dirupi del vicino Parco del Pineto. Oltre agli amici, ai parenti e al fidanzato della ragazza, in moltissimi si sono ritrovati davanti alla chiesa per l'ultimo saluto a Michelle. In quelle stesse ore, sul luogo del delitto, era in corso un nuovo sopralluogo.

Il feretro bianco è entrato in chiesa per le 11, decorato con un paio di palloncini. Ad accoglierlo la folla con un forte applauso. Moltissime le persone che hanno riempito la chiesa. E chi non è riuscito ad entrare, è rimasto fuori, ad assistere solennemente all'addio alla ragazzina. È nel cortile che, una volta terminata la messa, al passaggio della bara sono stati lanciati in aria palloncini bianchi e rosa.

I palloncini lanciati in aria, insieme a quelli a forma delle lettere del nome "Michelle".

L'omelia: "Giovani abbiano il coraggio di dire no agli spacciatori di morte"

"La nostra città, questo quartiere, l'angosciante dilemma delle cause, degli intrecci, dei disagi inascoltati in una società che impone solo una corsa inascoltata: la domanda che rivolgiamo al cielo è perché?", ha dichiarato nel corso della sua omelia Baldo Reina, ausiliare del settore Ovest della diocesi di Roma.

L’uscita del feretro, accolta da amici e conoscenti di Michelle.

"Siamo di fronte al suo corpo straziato che porta i segni del male che l'ha uccisa. La sua morte non sarà vana, ci impegneremo perché quanto accaduto ci renda persone migliori, amici del bene. Custodite la vita, perché voi siete preziosi. Una volta per tutte dite di no a droghe e sostanze. È importante che i giovani si prendano cura della loro vita, che non facciano le cose perché le fanno tutte, che non sprechino la vita dietro a mode omicide, che abbiano il coraggio di dire no agli spacciatori di morte", ha poi aggiunto, forse riferendosi al movente che ha detto agli inquirenti di averla uccisa per un debito di qualche decina di euro per l'hashish.

Alcuni dei mazzi di fiori per Michelle.

L'ultimo saluto a Michelle, uccisa a Primavalle

Tantissime le persone arrivate per celebrare l'ultimo saluto alla ragazza. Altrettanti i mazzi di rose e posati lungo i muri della chiesa. "In ricordo di Michelle", si legge in un cartello con disegnati tre fiorellini e la foto della ragazza. "Sempre con te, amore nostro", si legge invece su uno degli striscioni presenti, appoggiato alle transenne poste per garantire la sicurezza nella zona. Intorno alla frase di addio, cuori rossi e l'iniziale della ragazza. Una lettera M. "Le anime leggere volano in cielo per illuminarci, ciao Michelle", si legge invece su un altro.