Omicidio al caporale Danilo Lucente Pipitone, aggredito sulla Togliatti: spunta un sospettato C’è un sospettato per l’omicidio del caporale maggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone, aggredito nella notte fra venerdì e sabato scorsi a Centocelle.

A cura di Beatrice Tominic

Il caporale Danilo Salvatore Lucente Pipitone.

Spunta un sospettato per l'omicidio del caporale maggiore dell'Esercito Danilo Salvatore Lucente Pipitone, morto dopo l'aggressione subita a Roma, nella zona di Centocelle, nel quadrante sud est della capitale nella notte fra venerdì 10 e sabato 11 febbraio 2023. Il militare, che aveva 44 anni, è stato rinvenuto privo di sensi in via dei Sesami, all'angolo con viale Palmiro Togliatti, nel cuore della notte. Soccorso e trasportato al vicino ospedale Vannini, è poi stato trasferito al policlinico Umberto I, dove è morto in seguito alle gravi lesioni riportate.

Continuano le indagini per rintracciare il responsabile da parte degli agenti della Squadra Mobile che hanno già acquisito le prime immagini riprese dalla telecamere di videosorveglianza.

Secondo le prime informazioni, l'autore dell'aggressione ai danni del militare sarebbe un uomo di 30 anni di origine nordafricana con precedenti legati allo spaccio: sarebbe lui l'autore dell'aggressione ai danni del militare.

L'aggressione ai danni del caporale

Si trovava privo di sensi all'angolo della strada, una delle più importanti arterie stradali del quadrante est di Roma, quando è stato soccorso. Trovato privo di sensi e con un'importante lesione alla testa, il caporale Lucente Pipitone è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Vannini, che dista dal luogo del ritrovamento poco più di tre chilometri, dove le sue ferite sono state giudicate con un codice giallo. Poi, a causa delle critiche condizioni di salute, è stato trasferito al policlinico Umberto I. Dopo aver trascorso poco più di un giorno in coma, è morto.

Il cordoglio da parte dell'Esercito e il dolore della mamma

Nel frattempo, questa mattina è arrivata una nota sui social network sul profilo ufficiale dell'Esercito Italiano, che esprime i propri sensi di sentito profondo cordoglio e di stretta calorosa vicinanza alla famiglia del 1° Graduato Salvatore Danilo Lucente Pipitone, tragicamente scomparso.

Anche la mamma del militare ha rotto il silenzio: "Di professione faceva l'infermiere ed era sempre in prima linea per aiutare il prossimo, senza mai risparmiarsi – ha dichiarato – Danilo era meraviglioso".