Esplosivo contro un negozio compro oro al Villaggio Prenestino: il boato sveglia i residenti Un boato nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha svegliato i residenti del Villaggio Prenestino. Ignoti hanno lanciato un esplosivo tra un compro oro e un condominio. Danneggiato un portone e due finestre.

A cura di Rosario Federico

(Immagine di repertorio LaPresse)

Un esplosivo è scoppiato nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 aprile scorsi in via del Fosso Scilicino in zona Villaggio Prenestino a Roma. Poco dopo l'una un boato ha svegliato di soprassalto i residenti, si sono domandati cosa fosse successo. Sono diverse le chiamate arrivate al Numero Unico delle Emergenze 112. Alcuni hanno pensato che fosse stata lanciata una bomba carta contro qualche attività commerciale per tentare un furto, altri invece che si trattasse di un colpo di pistola e che ci fossero feriti. L'esplosivo è stato lanciato all'altezza del civico 46, nel punto in cui si trovano un negozio compro oro e un condominio. L'ordigno esplodendo ha danneggiato il portone d'ingresso del palazzo e ha distrutto due finestre ai piani superiori, dove vivono diversi anziani.

L'ordigno esploso tra il compro oro e il condominio

Il movente del gesto compiuto per mano di ignoti non è ancora chiaro. Secondo gli investigatori, che indagano sull'accaduto, l'esplosivo non era indirizzato a qualcuno in particolare. Il negozio compro oro non ha riportato danni e il suo proprietario ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce. Sul luogo dell'esplosione hanno lavorato la Scientifica e gli agenti del commissariato della Casilina, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona.

Indagini in corso per risalire agli autori del gesto

Le registrazioni delle telecamere sono al vaglio degli investigatori, per capire se abbiano immortalato il passaggio di persone sospette nell'orario in cui c'è stata l'esplosione. Le immagini potrebbero inoltre mostrare l'auto da cui è stato lanciato l'ordigno, prima della fuga.