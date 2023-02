Omicidio a Ostia, la vittima aveva in mano una spranga: trovata auto piena di armi Fabrizio Vallo, il pregiudicato di 48 anni ucciso ieri a Ostia, stringeva in pugno una spranga quando è stato ucciso. A Fiumicino, inoltre, gli investigatori hanno trovato un’auto piena di armi, forse collegata all’agguato.

A cura di Enrico Tata

Fabrizio Vallo, il pregiudicato di 48 anni ucciso ieri a Ostia, in via del Sommergibile 29, stringeva in pugno una spranga di ferro con la quale era pronto a difendersi, riporta il Messaggero. L'agguato mortale è avvenuto davanti al portone della sua abitazione, ma l'arma che teneva stretta con sé è un indizio del fatto che Vallo aspettasse qualcuno oppure, comunque, si fosse accorto di quanto stava accadendo. Condannato in passato per spaccio e rapine, il 48enne non sembrava essere un nome grosso della criminalità locale. In quello stesso luogo, però, nel 2011 si è verificato un agguato che ha segnato l'ascesa criminale del clan Spada a Ostia. In via del Sommergibile furono infatti uccisi Giovanni Galleoni, detto Baficchio, e Francesco Antonini, detto Sorcanera, due capi della malativa del litorale.

Oltre dieci colpi sparati per uccidere Vallo

Il numero dei colpi di pistola esplosi nell'omicidio Vallo, oltre dieci, fanno pensare a un agguato legato a un regolamento di conti tra bande rivali, ma le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Ostia sono ancora in corso. Le ipotesi dei dissidi condominiali e di un problema legato alla cessione di stupefacenti non vengono al momento escluse.

I due sicari, stando a quanto ha appreso Fanpage.it, sono arrivati davanti casa di Vallo in sella ad uno scooter di grossa cilindrata. Uno dei due ha citofonato alla vittima e lo ha fatto scendere sul pianerottolo.

A Fiumicino trovata una Nissan carica di armi

I carabinieri hanno scoperto a Fiumicino, in via Bignami, una Nissan bianca carica di armi, forse collegata all'agguato di Ostia (le due strade si trovano a circa 8 chilometri di distanza). La zona è stata transennata e le indagini sono ancora in corso per verificare se la vettura sia in qualche modo legata all'agguato in cui è rimasto vittima Fabrizio Vallo.