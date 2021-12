Oltre 19 milioni di evasione e 500mila euro non versati a 100 dipendenti: blitz della Finanza Stamattina sono stati sequestrati beni per un valore di oltre 7 milioni di euro a Roma, Pomezia, Latina e Ercolano. Accusate di frode ditte di pulizie operanti a livello nazionale.

A cura di Beatrice Tominic

Nella mattinata di oggi, alle 9.30 circa, la Guardia di Finanza ha sequestrato beni mobili e immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie per oltre 7 milioni di euro nel corso di un blitz eseguito a Roma, Pomezia (Roma), Latina ed Ercolano (Napoli) denunciando 5 persone. Nel mirino delle fiamme gialle alcune cooperative attive nel settore delle pulizie sull'intero territorio italiano intestate a prestanome che regolarmente non rispettavano gli obblighi dichiarativi e che potevano essere ricondotte piani strategici che ne organizzavano il fallimento. L'operazione ha coinvolto il Tribunale di Velletri da cui il giudice ha emesso il provvedimento cautelare per l'Indagine preliminare, la Guardia di Finanza pometina e il II Gruppo di Ostia che ne ha coordinato le azioni.

Blitz a Roma, Pomezia, Latina ed Ercolano: 5 denunciati

La Guardia di Finanza, oltre ad effettuare il sequestro per un totale di più di 7,3 milioni di euro, ha denunciato 5 persone ree, fra le mancanze degli obblighi dichiarativi e la frode fiscale, di aver effettuato dichiarazione infedele, aver omesso le dichiarazioni e aver occultato e distrutto materiali e documenti contabili seguito delle prime verifiche fiscali disposte su altrettante.

L'evasione fiscale per più di 20 milioni di euro

Fra i reati commessi dalle cooperativa, sono emerse anche evasioni fiscali per un totale di 19 milioni di euro a cui si aggiungono circa 3,1 milioni di euro per l'evasione dell'Iva, ma anche un mancato versamento all'erario di ritenute fiscali e previdenziali il cui totale ammonta a oltre 500mila euro che corrispondono, in relazione, a più di 100 dipendenti. È proprio a fronte di queste illegalità che è stata ordinata la confisca di oggi anche "per equivalente".