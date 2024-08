video suggerito

Oggi la rievocazione del Miracolo della Neve: a Santa Maria Maggiore anche Papa Francesco Alla cerimonia per la prima volta anche Papa Francesco che rinnova il suo particolare legame con la Basilica di Santa Maria Maggiore: è qui che si è recato dopo l’elezione a pontefice, e qui ha chiesto di essere seppellito dopo la sua morte. La rievocazione di questa sera sarà dedicata alla pace nel mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Oggi a Roma, come ogni 5 agosto dal 1983, si terrà la rievocazione del "Miracolo della Neve" nella Basilica di Santa Maria Maggiore, che rievoca le radici leggendarie della chiesa che oggi si trova tra via Cavour e l'Esquilino. Petali bianchi cadranno all'interno della Basilica e sulla piazza. A celebrare il rito religioso ci sarà l'arcivesco coadiutore di Santa Maria Maggiore Rolandas Makrickas, che per la prima volta accoglierà per l'occasione Papa Francesco che parteciperà ai secondi Vespri della festa della Madonna della Neve. Da quanto reso noto dal Vaticano il pontefice pregherà poi di fronte all'effige della Madonna "Salus Popoli Romani" e poi nella cappella Paolina.

Il Miracolo della Neve tra fede e leggenda

È la notte tra il 4 e il 5 agosto del 358 d.C. quando la Vergine apparve in sogno all'allora pontefice Papa Liberio e al nobile Giovanni. A entrambi chiese di costruire una chiesa nel punto esatto che sarebbe stato indicato da della neve fresca. Quando il papa e il patrizio giunsero all'Esquilino, vi trovarono il cumulo di neve a tracciare la pianta della nuova Basilica. Non è chiaro come nasca la storia, che affonda le sue radici tra leggenda e fede.

Il legame tra Santa Maria Maggiore e Papa Francesco

La celebrazione di questa sera sarà dedicata alla pace e rinnova il profondo legame tra Francesco e la Basilica di Santa Maria Maggiore. È qua che si reca il pontefice prima e dopo ogni viaggio apostolico, ed è qui che si è recato di fronte alla "Salus Popoli Romani" dopo la sua elezione, e proprio a Santa Maria Maggiore ha chiesto di essere seppellito. Santa Maria Maggiore è una delle quattro basiliche papali di Roma, assieme a San Pietro, San Giovanni in Laterano e San Paolo fuori le Mura, le uniche dove si trova un altare papale da dove solo il pontefice e poche altre figure possono dire messa.