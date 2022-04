Oggi i funerali di Alisia Mastrodonato, l’amico indagato per omicidio stradale: guidava ubriaco Si terranno oggi, mercoledì 13 aprile alle ore 15, i funerali di Alisia Mastrodonato, la ragazza di 19 anni morta in seguito a un terribile incidente avvenuto su via Casilina a Colleferro.

A cura di Enrico Tata

Si terranno oggi, mercoledì 13 aprile alle ore 15, i funerali di Alisia Mastrodonato, la ragazza di 19 anni morta in seguito a un terribile incidente avvenuto su via Casilina a Colleferro. La cerimonia funebre è in programma nella parrocchia della Collegiata che si trova nel centro storico di Valmontone ed è stata organizzata soltanto in seguito all'autopsia effettuata dai medici legali sul corpo della giovane. Il sindaco Alberto Latini ha informato che "a causa delle pesanti limitazioni alla viabilità, dalle ore 12 l'accesso al centro storico sarà consentito solo ai residenti oltreché ai familiari della nostra giovane. Considerando il difficile momento chiediamo a tutti senso di responsabilità e rispetto. Fuori della chiesa verranno installati anche dei monitor per consentire di poter assistere alla celebrazione anche da Piazza Pilozzi". Prevista la partecipazione di moltissimi cittadini.

Indagato per omicidio stradale l'amico di Alisia che guidava l'automobile

Il ragazzo che guidava l'automobile su cui viaggiava Alisa è stato formalmente indagato con l'accusa di omicidio stradale, guida in stato di ebbrezza e lesioni gravissime. Era lui al volante della Bmw Touring che nella notte tra venerdì e sabato scorsi si è schiantata contro un albero e si è ribaltata al centro della carreggiata. I risultati dell'alcol test effettuato sul 21enne erano superiori di tre volte rispetto ai limiti consentiti dalla legge. A fianco al conducente c'era una ragazza di Artena di 19 anni, rimasta ferita in modo grave e sottoposta a un delicato e lungo intervento all'ospedale di Colleferro. Il ragazzo, invece, è stato accompagnato anche lui al policlinico di Tor Vergata in condizioni gravi. Non rischierebbe la vita, stando a quanto si apprende.