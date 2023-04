Oggi è il Carbonara Day 2023: tutti gli eventi e perché si festeggia il 6 aprile Si festeggia oggi, 6 aprile 2023, il Carbonara Day, la spaghettata più social che esista con cui si celebra una delle ricette culinarie tipiche della capitale.

A cura di Alessia Rabbai

Dalla pagina Facebook "PaStation"

Oggi è il Carbonara Day, il giorno in cui si celebra il tradizionale piatto della cucina romana, conosciuto in tutto il mondo. Chiunque abbia visitato Roma almeno una volta nella vita non può non assaggiare una profumata e fumante carbonara, che sia preparata con la ricetta classica uova, guanciale e pecorino, oppure rivisitata con ingredienti come ad esempio tartufo o fiori di zucca. Le varianti sono tante, oltre alla ricetta originale ogni chef e ristorante ne propongono diverse.

Il Carbonara Day di Unione Italiana Food quest'anno è alla settima edizione e avrà l'hashtag #TheRealCarbonara. I pastai di Unione Italiana Food hanno commissionato ad AstraRicerche il primo censimento della Carbonara nel mondo. A marzo è emerso che gli utenti di Twitter, Facebook e Instagram e sul web hanno pubblicato oltre 4.600 i contenuti con l'hashtag #carbonara, in oltre venti lingue diverse, per un totale di oltre 4,5 milioni di visualizzazioni.

Come nasce il Carbonara Day e perché si festeggia il 6 aprile

Il Carbonara Day è un evento, diventato ormai ricorrenza, fortemente voluto dai pastai di Unione Italiana Food, in collaborazione con l’International Pasta Organization (IPO). Quest'anno la giornata dedicata al piatto tradizionale della cucina romana è arrivata alla settima edizione. La decisione di scegliere proprio questa data è nata un sondaggio, dal quale è emerso che uovo, pecorino romano, guanciale e pepe sono il condimento per la pasta preferito dagli italiani. Che siano mezze maniche, strozzapreti, spaghetti o altri formati. E hanno voluto celebrarlo. Una data che viene ormai festeggiata da ogni anno a partire dal 2017. In realtà scatti con scatti con l’hashtag #carbonaraday sui social network compaiono in tutti i mesi dell'anno, a testimoniare l'amore degli italiani, ma anche delle persone di ogni parte nel mondo.

Carbonara Day 2023, la maratona social e le iniziative di oggi 6 aprile

Per quanto riguarda la maratona social del 6 aprile, saranno le persone con i loro scatti pubblicati sui social network a decidere quanto la ricetta origianale si possa stravolgere, affinché un piatto venga ancora chiamato carbonara. Gli hashtag sono #TheRealCarbonara e #CarbonaraDay. Che siate a pranzo o a cena, a casa o al ristorante, da soli o in compagnia di famigliari e amici, immortalate il vostro piatto homemade, servito al tavolo dal cameriere o che qualcun altro ha preparato con amore per voi insieme ad amici o familiari e condividetela sui social.

A Roma il 6 aprile in occasione del Carbonara Day tantissimi ristoranti propongono la carabonara ad un prezzo scontato. Sono in programma diverse iniziative, tra queste una delle più importanti è quella dell’azienda britannica di stoviglie e dall’associazione degli Osti di Roma metà del ricavato della vendita delle carbonare dei ristoranti che fanno parte dell’associazione sarà devoluto al Centro Cure palliative pediatriche del Bambino Gesù.

L'elenco dei ristoranti che aderiscono: