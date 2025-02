video suggerito

Oggetto non identificato a Fregene, forse un ordigno bellico: chiusa la spiaggia di Passoscuro In spiaggia a Passoscuro è stato trovato un oggetto ancora non identificato che potrebbe essere un ordigno bellico. Forze dell’ordine sul posto, l’area è stata interdetta. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'ordigno bellico sarebbe stato trovato nel pomeriggio di oggi a Fregene, sulla spiaggia di Passoscuro. L'area è stata chiusa e messa in sicurezza, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri della locale Stazione, la Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, e l'Ufficio Locale marittimo di Fregene per il sopralluogo, che ha portato all'individuazione di "un corpo tondeggiante semi cilindrico metallico di non meglio identificata natura e contenuto", ossia un probabile "ordigno bellico". L'ordigno si trova a circa 45 metri dalla battigia e vicino a uno stabilimento balneare.

Con un'ordinanza, il comune di Fiumicino ha disposto la chiusura del tratto di spiaggia dove è stato individuato l'oggetto, sulla cui "presenza occorre condurre ulteriori approfondimenti tecnici per l'eventuale o meno identificazione bellica". Il tratto di spiaggia interdetto si trova nel diametro di 100 metri dal punto di rinvenimento dell'ordigno.

"Non c'è ancora certezza che sia un ordigno bellico per sicurezza l' area è interdetta – le parole del consigliere comunale Massimiliano Catini – A tal proposito voglio ringraziare l'Arma dei Carabinieri e la Guardia Costiera, sempre attenti e presenti sul nostro territorio".

Al momento le operazioni sono ancora in corso e non si per quanto andranno avanti. Una volta che l'area sarà messa in sicurezza e gli artificieri potranno intervenire per isolare l'oggetto e rimuoverlo dalla spiaggia, si potranno avere più informazioni sulla sua natura. Una folla di curiosi, nel pomeriggio, si era radunata nella zona limite per controllare e vedere a che punto fossero le operazioni.