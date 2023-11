Offrono droga e violentano due 14enni a Novara: arrestati all’aeroporto di Fiumicino Il fatto è accaduto a Novara, ma i due aggressori sono stati arrestati all’aeroporto di Roma Fiumicino mentre cercavano di salire su un volo diretto all’estero.

A cura di Enrico Tata

Hanno offerto loro della droga, poi le hanno portate in una casa occupata. Lì avrebbero abusato sessualmente di loro. Le vittime sono due ragazzine di 14 anni e gli aggressori due 30enni di nazionalità algerina. Il fatto è accaduto a Novara, ma i due sono stati arrestati all'aeroporto di Roma Fiumicino mentre cercavano di salire su un volo diretto all'estero. Dovranno rispondere dell'accusa di violenza sessuale.

I fatti avvenuti a Novara

Stando a quanto si apprende, i fatti risalgono allo scorso 6 novembre: tre ragazzine si sono allontanate da una comunità nel Milanese, dove erano ospiti, per tornare a Novara, la loro città. Lì avrebbero incontrato i due trentenni, che avevano conosciuto il giorno precedente. Questi ultimi le hanno portate in una casa abbandonata, hanno offerto alle ragazzine della droga e poi hanno abusato sessualmente di due di loro. Le vittime sono riuscite a scappare e hanno chiesto aiuto ai carabinieri, che le hanno portate al pronto soccorso dell'ospedale più vicino.

Gli aggressori bloccati a Fiumicino

Dopo quattro giorni di indagini, i due trentenni sono stati rintracciati prima a Milano e poi a Roma, dove sono stati bloccati all'aeroporto di Roma Fiumicino, in collaborazione con la polizia di frontiera. Secondo quanto ricostruito, i due uomini sono irregolari e clandestini in Italia e hanno precedenti per reati contro il patrimonio. Sono stati fermati mentre si stavano imbarcando su un aereo diretto all'estero. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla procura di Novara. Dovranno rispondere, come detto, dell'accusa di violenza sessuale su minorenni.