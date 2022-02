Offerte di lavoro Roma, McDonald’s cerca 330 persone per i suoi ristoranti McDonald’s offre 330 posti di lavoro nei suoi ristoranti di Roma e provincia. Ecco come inviare la candidatura e il curriculum.

A cura di Enrico Tata

McDonald's offre 330 nuovi posti di lavoro. In particolare si cercano candidati da inserire nei ristoranti di Roma e della provincia di Roma. Queste posizioni aperte rientrano, si legge in una nota dell'azienda, che prevede l'assunzione di 5mila nuove persone in tutta Italia. McDonald's offre in questo senso "un'opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida".

I requisiti dei candidati

Questi i requisiti richiesti ai candidati, così come si legge sul sito dell'azienda:

​Flessibilità e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi;

Diploma di scuola media superiore;

Ottime doti relazionali;

Orientamento al teamworking

La conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano sarà considerato requisito preferenziale.

I posti di lavoro offerti da McDonald's

Questi i posti di lavoro offerti da Mc Donald's a Roma e in provincia di Roma:

Roma 270 posti

Civitavecchia 5 posti

Monterotondo 3 posti

Ladispoli 16 posti

Fiumicino 16 posti

Guidonia 3 posti

Ostia 4 posti

Tivoli 1 posto

Bracciano 7 posti

Ciampino 5 posti

Dove inviare la propria candidatura

È possibile inviare la candidatura direttamente sul sito di McDonald's. Occorre andare nella pagina delle ‘posizioni aperte' e selezionare la voce ‘Addetto ristorazione per tutta Italia'. Bisognerà poi compilare un questionario e caricare il Curriculum. I candidati ritenuti idonei verranno contattati e inviati a sostenere un colloquio individuale.

Qua il link della pagina sul sito di McDonald's.