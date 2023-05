Occupata la Facoltà di Geologia della Sapienza: gli studenti protestano contro la crisi climatica Gli studenti dell’Università La Sapienza di Roma hanno ocucpato la Facoltà di Geologia per protestare contro i cambiamenti climatici.

A cura di Alessia Rabbai

Occupata la Facoltà di Geologia della Sapienza

La Facoltà di Geologia dell'Università Sapienza di Roma è stata occupata. Gli studenti protestano contro i cambiamenti climatici, per chiedere al Governo di mettere in atto politiche volte alla salvaguardia del Pianeta. Ragazzi e ragazze sono entrati in serata e resteranno accampati con le tende per la notte nel cortile dell'Università. "Raggiungeteci nell'Aula Magna di Geologia, per un'università libera dalle influenze fossili" è l'appello lanciato agli altri studenti attraverso i social network dei collettivi universitari. La protesta degli studenti si unisce a quella dei Friday's For Future e degli attivisti di Ultima Generazione, che da mesi mettono in atto blocchi a Roma e in tutta Italia lungo le principali strade e compiono "azioni" per sensibilizzare opinione pubblica e Governo. Le ultime nella Capitale li hanno visti calarsi con delle funi dal viadotto della Tangenziale Est, spogliarsi e rovesciarsi secchi di fango addosso davanti a Palazzo Madama.

La Facoltà di Geologia occupata

L'appello degli studenti e delle studentesse della Sapienza

"L‘Università interrompa qualsiasi collaborazione con le aziende fossili" si legge in una storia Instagram. E ancora: "Nei prossimi giorni le aule universitarie ospiteranno dibattiti, proiezioni, lezioni alternative organizzate da noi studenti – si legge in una nota dei Friday's For Future Roma – per parlare di crisi climatica in maniera indipendente e senza le influenze delle grandi aziende, che usano l'Università per fare greenwashing".

Gli studenti chiedono risposte concrete al cambiamento climatico

In una nota diffusa dai vari collettivi universitari si legge che oggi è cominciata l'occupazione della Sapienza da parte del ciclo internazionali di occupazioni climatiche ‘End Fossil'. "In questi giorni in cui è ancora più evidente la devastazione portata dalla crisi climatica è necessario più che mai denunciare le maggiori responsabilità di aziende fossili". Da stasera alla Sapienza è aperto uno spazio collettivo "non solo per ogni studente, ma anche per tutte le generazioni". A partire da domani partirà un calendario di attività con "didattica alternativa".