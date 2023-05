Blitz di Ultima Generazione in Senato: attiviste si spogliano e si rovesciano fango addosso Nuovo blitz degli attiviste di Ultima Generazione: due ragazze si sono spogliate davanti a Palazzo Madama, sede del Senato, rovesciandosi del fango addosso.

A cura di Beatrice Tominic

Le due attiviste che si rovesciano addosso il fango davanti al Senato.

Si sono posizionate davanti alla sede del Senato, a Palazzo Madama. Hanno preso taniche e secchi pieni di fango e, dopo essersi spogliate, si sono rovesciate la melma addosso. È questa la protesta della mattinata di oggi, martedì 23 maggio 2023, davanti al Senato delle attiviste di Ultima Generazione. Davanti all'entrata del Palazzo, ai loro piedi, la pozza di fanghiglia, intorno a loro turisti, passanti e altri attivisti con tanto di maglietta arancione e la scritta Non paghiamo il fossile, il nome dell'ultima campagna per richiedere lo stop dei combustibili fossile che, poco prima, hanno provato ad attivare estintori contro le mure del palazzo. A bloccarli, gli agenti della locale.

"Aiutateci per la transizione ecologica", hanno urlato di fronte alla folla di passanti e turisti. Il gesto è un chiaro riferimento alle persone coinvolte nell'alluvione dell'Emilia Romagna: un fenomeno estremo che rappresenta soltanto l'inizio di quanto potrà avvenire nei prossimi anni.

Una delle due attiviste che si cosparge di fango davanti al Senato.

"Abbiamo portato il fango in Senato, ma le nostre istituzioni sono già imbrattate da chi siede su quelle poltrone", hanno scritto sui loro social network gli attivisti e le attiviste di Ultima Generazione.

Leggi anche Ultima Generazione, il doppio blocco degli attivisti per il clima sul raccordo

Le due ragazze di Ultima Generazione bloccate dagli agenti della Polizia Locale: intorno a loro altri attivisti e attiviste.

In breve tempo sono arrivati alcuni agenti della Polizia Locale che hanno allontanato le attiviste dall'entrata di Palazzo Madame e le hanno bloccate e fermate poco distante. Oltre ai vigili urbani, sul posto sono accorsi anche i carabinieri: sul caso stanno indagando i militari di Roma Centro. Trasferiti in caserma 11 fra attivisti e attiviste, la loro posizione resta al vaglio degli inquirenti.

I precedenti: dai blocchi stradali alle fontane tinte di nero

Non si ferma la campagna di Ultima Generazione: dopo i blocchi stradali, soprattutto nelle arterie più trafficate e battute della capitale, spesso sul raccordo, continuano le azioni di protesta non violente degli attivisti e delle attiviste. Nella giornata di ieri è arrivata la notizia dell'apertura di un'inchiesta da parte della Procura di Roma per quanto avvenuto domenica scorsa, quando attiviste e attivisti hanno versato del carbone vegetale nella fontana di Trevi, sorprendendo passanti e turisti.