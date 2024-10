Nuovo incendio al liceo Gullace di Roma: è doloso, indagini in corso

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Nuovo incendio questa mattina al liceo Gullace di Roma, dopo che la scorsa notte un rogo aveva causato importanti danni. Sul posto i vigli del fuoco. A causa del primo incendio, il ministro dell'Istruzione Valditara aveva disposto la Dad per circa 1400 studenti. Secondo le prime ricostruzioni, ignoti si sarebbero introdotti all'interno dell'istituto e avrebbero appiccato nuovamente le fiamme.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il prefetto Giannni si sono sentiti per fare una prima valutazione del caso in merito alla vicenda. Così il delegato all'Edilizia scolastica della Città Metropolitana di Roma, Daniele Parrucci: "Questa mattina ignoti si sono introdotti nuovamente all'interno della succursale del liceo Gullace scavalcando le recinzioni e, pochi minuti dopo, è stato appiccato un incendio nell'ala della scuola che non era stata interessata da quello di ieri. E' un atto gravissimo e spregevole, che arreca un danno enorme alla città, alla comunità scolastica e alle famiglie. I Vigili del Fuoco sono sul posto e le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Come Città Metropolitana abbiamo allertato subito i nostri tecnici che si stanno recando al Gullace per provare a valutare l'entità dei danni, che inevitabilmente si vanno ad aggiungere a quelli di ieri".

"Con il sindaco Roberto Gualtieri e il prefetto Lamberto Giannini ci siamo sentiti per fare una prima valutazione sulle conseguenze che avrà questo ulteriore episodio e che, quasi sicuramente, porterà in prima battuta ad un allungamento dei tempi di interdizione della sede succursale del liceo Gullace. Una stima più approfondita dei danni, sui tempi di ripristino della sede e sulle modalità di ripresa delle attività scolastiche in presenza saranno valutate nella cabina di regia della prossima settimana con il sindaco Gualtieri, la Città Metropolitana, il prefetto Giannini e il ministro Valditara", ha dichiarato ancora.

Il primo incendio era divampato a poche ore dal termine di un'occupazione dell'istituto. Secondo Cristina Costarelli, presidente Associazione nazionale presidi del Lazio e Mario Rusconi, presidente Anp Roma, "l'incendio del Liceo Gullace di Roma è l'ennesima conferma della pericolosità rappresentata dalle occupazioni delle scuole, trito, stanco rito particolarmente romano. Da anni affermiamo che interrompere un servizio pubblico come la scuola, occupare e devastare i locali, le attrezzature, gli impianti significa ledere il diritto allo studio della gran parte degli studenti: ricordiamo che le occupazioni avvengono su impulso di esigue minoranze interne ed esterne alle scuole e non coinvolgono il corpo vivo delle scuole, cioè la maggioranza degli studenti".