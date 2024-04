Nuove assunzioni a MagicLand per la stagione estiva 2024: requisiti e come candidarsi

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Le montagne russe del MagicLand.

La stagione estiva si avvicina e, in occasione della Festa dei Lavoratori, il parco MagicLand ha annunciato l'apertura delle candidature per le posizione lavorative a poco più di un mese dalla riapertura. A partire dal primo giugno torna il MagicSplash, il parco acquatico di MagicLand.

"Ci prepariamo ad accogliere un'estate ricca di divertimento e spensieratezza – dicono dal parco divertimenti – Per questo motivo siamo sempre alla ricerca di personale motivato ed entusiasta".

Quali sono i profili richiesti: dalla ristorazione all'assistenza ai bagnanti

Un ambiente "dinamico e divertente dove poter crescere professionalmente e fare nuove esperienze a contatto con persone provenienti da tutta Italia". Così viene descritto il parco divertimenti di Valmontone, a poca distanza da Roma. Le posizioni aperte, a cui è possibile inviare le proprie candidature, sono le più disparate:

Assistenti bagnanti,

Addetti alla ristorazione,

Cuochi e pizzaioli,

Truccatori,

Addetti ai negozi,

Addetti all'accoglienza,

Manutentori elettrici,

Manutentori meccanici,

Retail,

Personale di biglietteria e accoglienza.

Quali sono i requisiti e le competenze richieste

"Siamo alla continua ricerca di talenti motivati e con le giuste competenze trasversali che possano creare un'esperienza indimenticabile per i nostri visitatori", specifica Guido Zucchi, CEO del Parco. Oltre alle competenze scientifiche per ogni ruolo, che sia nel settore della ristorazione, nell'accoglienza o nell'assistenza ai bagnanti, il MagicLand richiede candidati che abbiano le soft skills giuste.

Eccellenti capacità di comunicazione, lavoro in team, flessibilità, risoluzione dei problemi, positività sono alla base del divertimento dei visitatori e delle visitatrici del parco divertimenti.

Come candidarsi nella sezione "Lavora con noi"

Per candidarsi, basta visitare la sezione del sito di MagicLand "Lavora con Noi" e scegliere il ruolo per cui si invia la propria candidatura. Ogni ruolo ha i propri requisiti specifici, i compiti da svolgere e il tipo di contratto con cui si viene assunti. Dopodiché occorre compilare i dati anagrafici in fondo alla pagina. Nome, cognome, data e luogo di nascita, comune, provincia, email e numero di cellulare. Poi il titolo di studio, la disponibilità a lavorare full time o part time e, se necessario, il brevetto di bagnino di salvataggio.

Occorre inoltre caricare una propria foto e il curriculum e spiegare, in qualche riga, perché il parco dovrebbe scegliere proprio te fra tutti i candidati. Il procedimento si conclude con l'invio della propria candidatura.