in foto: Frame dal video di Welcome to Favelas

Un muro è crollato in via delle Malcesine a Roma, in zona Trionfale intorno alle ore 13 di ieri, martedì 8 giugno. A disfarsi un terrapieno a ridosso di un condominio, a seguito del quale il garage sottostante si è allagato e che impediva l'accesso alle abitazioni. Secondo le informazioni apprese il crollo è avvenuto a seguito dell'ondata di maltempo con pioggia, temporali e nubifragi, che ieri pomeriggio hanno imperversato sulla città, con strade diventate come fiumi, veicoli inghiottiti dall'acqua e danni ad attività commerciali ed abitazioni private, come in questo caso. Le immagini pubblicate da Welcome to Favelas hanno suscitato l'incredulità dei cittadini, che davanti alle riprese del crollo si sono domandati se qualcuno fosse rimasto ferito. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto, ma l'intervento di messa in sicurezza dell'area ha richiesto ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco.

Nessun ferito nel crollo del muro sulla Trionfale

Arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma per il crollo del muro in zona Trionfale, sul posto sono intervenute due squadre, la 8 e la 9, un'autobotte, il dos direttore operazioni spegnimento e il funzionario di turno. Le squadre dei pompieri hanno lavorato per due o tre ore per mettere in sicurezza l'area mentre il dos ha ultimato il suo intervento solo all 23. Da quanto si apprende fortunatamente non risultano, nel momento del crollo non stava passando nessuno. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, a supporto dei pompieri, con il Gruppo Montemario. L'area nel corso del pomeriggio e poi in serata è stata messa in sicurezza e i residenti sono potuti rientrare nelle loro abitazioni.