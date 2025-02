video suggerito

Novità su via dei Fori Imperiali: libera dai cantieri della Metro C per la prima volta dopo 12 anni Da mercoledì 19 febbraio ci sarà una novità che riguarda l'assetto dei lavori su via dei Fori Imperiali: dopo 12 anni la strada sarà libera dai cantieri della Metro C. L'apertura al pubblico della fermata Colosseo della Metro C è prevista tra settembre e ottobre 2025.

A cura di Enrico Tata

Si avvicina l'inaugurazione della nuova stazione Colosseo della Metro C. E da mercoledì 19 febbraio ci sarà una novità che riguarda l'assetto dei lavori su via dei Fori Imperiali, che si sposta esclusivamente su una porzione di marciapiede. Dopo dodici anni la strada sarà praticamente libera dai cantieri della terza linea di metropolitana della città.

"Verso l’apertura della tratta San Giovanni – Porta Metronia – Colosseo: gli ultimi lavori sono in fase di completamento e la nuova stazione/museo sarà consegnata questa estate, dopo i collaudi e il pre-esercizio", informa il Campidoglio.

In una nota si legge che a partire dal 19 febbraio sarà liberata e aperta al pubblico anche la parte nord della carreggiata di via dei Fori Imperiali (lato clivo di Acilio, da via del Tempio della Pace a piazza del Colosseo). Ancora, informa il Campidoglio, "è inoltre imminente la realizzazione dei nuovi semafori per gli attraversamenti pedonali in corrispondenza di piazza del Colosseo, da installare per fasi in modo da non interrompere il traffico veicolare. Sono in via di conclusione anche le attività nelle altre aree limitrofe e all’interno della stazione/museo, facente parte della tratta T3 della Linea C della metropolitana di Roma, da San Giovanni a Colosseo/Fori Imperiali".

Quando aprirà la nuova stazione Colosseo? Come ribadito anche oggi dal Campidoglio, i lavori dovrebbero terminare entro il mese di luglio 2025. A quel punto, però, comincerà la fase dei collaudi che sarà terminata non prima di settembre. Proprio tra settembre e ottobre è prevista l'inaugurazione e l'apertura al pubblico della fermata. Sempre tra settembre e ottobre è prevista anche l'apertura della fermata di Porta Metronia. La stazione Colosseo permetterà l'interscambio con la Metro B.