Un nuovo store Decathlon aprirà davanti a Eataly e vicino, di conseguenza, alla stazione ferroviaria Ostiense. Per la precisione sarà al civico 1 di via Girolamo Benzoni all'interno dell'edificio per per tanti anni ha ospitato il famoso negozio di giocattoli ‘Rocco Balocco'. I lavori di ristrutturazione dell'edificio circolare sono stati terminati a fine febbraio e adesso cominceranno quelli di allestimento. Al suo interno, come detto, aprirà il noto marchio di abbigliamento e attrezzatura sportiva (si tratta del settimo negozio a Roma). Gli store Decathlon più vicini all'Ostiense erano quello all'interno del centro commerciale Happio sulla via Appia Nuova, quello di Tor Vergata e il nuovissimo negozio aperto dentro il centro commerciale Maximo, inaugurato soltanto qualche mese fa.

L'edificio che ospiterà il nuovo store Decathlon

Piazzale 12 Ottobre 1942, dove si affacciano il nuovo Decathlon, la stazione e Eataly è nato nel 1990 in occasione dei Mondiali di Calcio in Italia. Il progetto è di Julio Lafuente e Giulio Sanrocchi, la cui intenzione è quella di realizzare l'Air Terminal, uno scalo per i treni diretti all'aeroporto di Fiumicino. A completare il progetto della piazza c'era anche l'edificio cilindrico che in seguito ha ospitato il negozio di giocattoli Rocco Balocco. Purtroppo il piazzale cadde in decadenza perché si trovava lontano dall'entrata principale della stazione Ostiense, lontano dalla via Ostiense e lontano dalla Piramide. Ormai rifugio di clochard, nel 2012 è stato riqualificato grazie all'acquisto dell'ex terminal da parte dell'azienda Eataly di Oscar Farinetti.