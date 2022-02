Notte di terrore per il titolare del ristorante ‘Ai due ponti’ di Roma: rapinato in casa Il titolare del ristorante ‘Ai due ponti’ di via Flaminia a Roma è stato vittima di una rapina in casa.

A cura di Enrico Tata

Stando a quanto riporta il quotidiano Leggo, il titolare del ristorante ‘Ai due ponti' di via Flaminia a Roma è stato vittima di una rapina in casa. L'uomo sarebbe stato sorpreso in casa da due malviventi, che lo hanno subito immobilizzato. Uno gli ha rubato l'orologio che aveva al polso e l'altro ha perlustrato le stanze per cercare qualcosa di prezioso, ma ha trovato soltanto 500 euro in contanti contenuti nel portafoglio della moglie del proprietario dell'appartamento. I due rapinatori si sono poi immediatamente allontanati e hanno fatto perdere le loro tracce. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Flaminio.

Rapina in casa, notte da incubo per un ristoratore romano

Secondo Roma Today, l'allarme è scattato nella notte fra sabato e domenica. I rapinatori avevano il volto coperto, erano armati di pistola e sarebbero entrati dalla porta finestra che affaccia su un terrazzino. Avrebbero rinchiuso il padrone di casa e sua moglie all'interno di un ripostiglio e poi sarebbero scappati. La donna ha subito chiamato il 112, ma purtroppo era ormai troppo tardi per rintracciare i malviventi. Gli investigatori hanno ascoltato le due vittime e stanno visionando i filmati delle telecamere di sicurezza installate in zona per cercare indizi utili per risalire all'identità dei rapinatori. Stando a quanto riporta la Repubblica, infine, l'appartamento della coppia si trova proprio al primo piano della palazzina che ospita, al piano terra, il ristorante ‘Ai due ponti'. Sia l'uomo che la donna non hanno riportato ferite gravi.