Notte dei Musei a Roma il 17 maggio: l'elenco dei musei da visitare a 1 euro e gli eventi in programma I musei di Roma e non solo saranno aperti dalle 20 alle 2 per la Notte dei Musei sabato 17 maggio. L'ingresso sarà gratuito o alla simbolica cifra di un euro. Oltre cento gli spettacoli in programma durante la sedicesima edizione dell'evento culturale.

A cura di Enza Savarese

Torna a Roma la Notte dei Musei. La Capitale si prepara per ospitare la sua quindicesima edizione sabato 17 maggio. Come ogni anno per l'occasione i Musei di Roma saranno aperti al pubblico dalle 20 fino alle 02 di notte di domenica 18 maggio. Sono circa sessanta gli spazi a cui si potrà accedere gratuitamente oppure con il prezzo simbolico di un euro. Con oltre cento spettacoli in programma sarà una notte all'insegna della cultura, ma anche del divertimento notturno per le strade della città eterna.

Notte dei Musei 2025 a Roma, l'elenco dei musei aperti a 1 euro

La grande festa per cittadini e turisti si svolge in contemporanea con l'evento francese la Nuit Européenne Des Musées. Per l'occasione i musei civici della Capitale saranno aperti nell'orario notturno straordinario dalle 20 alle 02 di notte con l'ultimo ingresso negli spazi all'una. L'accesso ai musei sarà possibile con la simbolica cifra di un euro per ogni biglietto. Le sedi interessate dalla notte bianca sono:

Musei Capitolini,

il Museo dell’Ara Pacis,

il Museo di Roma a Palazzo Braschi,

il Museo Napoleonico,

i Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali,

i Musei di Villa Torlonia,

il Museo Carlo Bilotti

il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese,

la Galleria d’Arte Moderna di via Crispi,

la Centrale Montemartini,

il Museo Civico di Zoologia,

il Museo di scultura antica Giovanni Barracco,

il Museo di Casal de’ Pazzi,

il Museo di Roma in Trastevere,

il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina,

il Parco Archeologico del Celio

Villa di Massenzio

Il programma degli eventi per l'evento notturno di sabato 17 maggio

Oltre alle mostre e visite guidate che i visitatori potranno vivere nell'inedita atmosfera notturna, l'evento ha in programma oltre cento spettacoli distribuiti tra gli edifici storici e culturali della città. Ospite d'eccezione quest'anno è il ballerino spagnolo Sergio Bernal. Danzatore di fama internazionale, Bernal si esibirà nel Museo dell'Ara Pacis per la performance Pax, un inno alla pace che assume un significato ancora più simbolico davanti al monumento che celebra la storica pax augustea. Ad accompagnarlo nella musica dal vivo ci sarà l'esibizione dell'artista andalusa Paz De Manuel. Corpo e voce uniranno le loro origini spagnole nella musica, per restituire agli spettatori uno spettacolo di tradizione ma con un messaggio moderno. Il fil rouge sul tema della pace si presenta anche al parco archeologico del Celio con la performance No Borders. Una proiezione sulla facciata di Casina Del Salvi realizzata dal collettivo FLxER intende rappresentare il mondo moderno tra confini e conflitti.

L'artista Sergio Bernal foto Damiano Mongelli

Aperti al pubblico ma con prenotazione anche Camera e Senato

Ad essere aperti eccezionalmente al pubblico non sono solo i musei di Roma, ma anche la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. A Montecitorio si potrà accedere dalle 20 all'una di notte con ultimo ingresso a mezzanotte e mezza. Per Palazzo Madama invece le porte saranno aperte fino alle 24 con ultimo ingresso alle 23.30. Si potrà accedere gratuitamente ma ritirando i biglietti prima sul posto a partire dalle 19 di sabato.