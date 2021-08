Nonnina denunciata a Rieti: vuole solo pulire il suo prato, ma brucia 4 ettari di bosco Una donna di 80 anni, residente a Cerchiara, frazione di Rieti, è stata denunciata dai carabinieri forestali per incendio boschivo colposo per aver innescato un rogo dopo aver bruciato, all’interno della sua proprietà, foglie e carta con l’intento di ripulire il suo prato. Quattro ettari di bosco sono andati in fumo.

A cura di Enrico Tata

Una signora di 80 anni residente a Cerchiara, frazione di Rieti, è accusata di aver innescato un incendio all'interno di un bosco. Il rogo, infatti, sarebbe divampato proprio a causa dell'anziana: avrebbe bruciato, all'interno della sua proprietà, foglie secche e carta per ripulire il prato, ma le fiamme, grazie alle condizioni climatiche molto favorevoli, si sono propagate rapidamente e sono finite fin da subito fuori controllo. L'incendio, stando a quanto ricostruito, avrebbe addirittura interessato quattro ettari di bosco ceduo misto di carpino e diverse varietà di querce.

I carabinieri forestali: "Grave danno, alberi devastati dal fuoco"

Spiegano i carabinieri forestali: "Le dimensioni dell'incendio e la sua pericolosità intrinseca hanno richiesto l'intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha consentito di sedare in tempi rapidi le fiamme e bonificare l'area. Inevitabile, purtroppo, il grave danno procurato alle specie arboree devastate dal fuoco". I carabinieri forestali di Rieti e Contigliano hanno subito cercato di ricostruire le cause dell'incendio e sono riusciti a risalire all'anziana signora. Quest'ultima voleva soltanto ripulire il prato della sua proprietà e invece ha causato un vasto incendio, di cui ora è responsabile e per cui dovrà rispondere davanti alla legge. Dovrà rispondere del reato di incendio boschivo colposo.

Ieri un vasto incendio, sempre nel Reatino, ha interessato la zona di Fara Sabina. Il fronte delle fiamme si è avvicinato così tanto alle abitazioni di alcune frazioni, che è stato necessario evacuare diverse famiglie dai propri appartamenti. Diversi ettari di bosco sono andati purtroppo in fumo.