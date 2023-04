“Non ti paghiamo”, aggrediscono e prendono a bottigliate il gestore del chioscobar Volevano mangiare e bere gratis: dopo aver minacciato il gestore del chiosco bar lo hanno preso a bottigliate in testa. Trasferito in codice giallo al Santo Spirito.

A cura di Beatrice Tominic

È successo ieri notte, fra la giornata di domenica 30 aprile e quella di lunedì primo maggio, a piazza Ponte Umberto I, sul Lungotevere Tor di Nona, a pochi passi da Castel Sant'Angelo, verso le ore 2.30. Sul posto, dopo essere stati allertati con diverse chiamate al numero di emergenza unico 112 che segnalavano una rissa in atto, sono arrivate diverse pattuglie della Compagnia di Roma Centro.

Cosa è successo

Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono arrivati i carabinieri che hanno iniziato gli accertamenti. Secondo le prime informazioni che sono riusciti a raccogliere, l'aggressione è partita da due uomini nei confronti di un uomo, il gestore del chiosco bar. La vittima, un cittadino del Bangladesh, sarebbe stata minacciata e aggredita dai due. "Non ti paghiamo", gli avrebbero detto, minacciandolo per poter mangiare e bere gratuitamente. Al suo rifiuto lo hanno aggredito. Prima lo hanno aggredito con una bottigliata di vetro in testa, in seguito hanno provato a derubarlo di una collanina e di un orologio.

L'arrivo dei soccorsi

Quando sono arrivati i carabinieri sul posto, sono riusciti a bloccare uno dei due aggressori: si tratta di un uomo, un cittadino romano di 28 anni, con precedenti penali, che è stato immediatamente fermato dai militari. Il secondo, invece, è riuscito a scappare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Nel frattempo, oltre ai militari, sul posto sono arrivati gli operatori del personale sanitario che hanno soccorso la vittima, trasportandola al vicino ospedale Santo Spirito: a causa della gravità delle ferite riportate, è stato valutato con un codice giallo dai medici del pronto soccorso, dove è rimasto in osservazione per accertamenti.