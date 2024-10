video suggerito

Non solo Briatore, a Campo de Fiori 80mila euro di multe per arredi, piante e fiori di plastica Dehors illegali, sedie, tavolini, piante, fiori e artificiali e arredi non autorizzati, quanto scoperto dagli agenti intervenuti sul posto per verificare gli arredi e le occupazioni di suolo pubblico del locali all'interno del Municipio I della Capitale.

A cura di Enrico Tata

Non solo i fiori finti di Flavio Briatore e del suo Crazy Pizza. I controlli della polizia locale si sono concentrati oggi anche sui ristoranti e sui bar di Campo de' Fiori, con i vigili che hanno notificato multe per circa 80mila euro. Dehors illegali, sedie, tavolini, piante, fiori e artificiali e arredi non autorizzati, quanto scoperto dagli agenti intervenuti sul posto per verificare gli arredi e le occupazioni di suolo pubblico del locali all'interno del Municipio I della Capitale.

Nel corso del fine settimana, si legge in una nota della polizia locale, i controlli "nelle zone interessate dai fenomeni legati alla movida cittadina hanno portato gli agenti a notificare 1100 violazioni al codice della strada. I controlli si sono estesi dal Centro Storico alle periferie, dove le pattuglie hanno accertato soste irregolari, guida in stato di ebbrezza, velocità oltre i limiti consentiti da parte di automobilisti, ma anche somministrazione di alcolici al di fuori gli orari previsti da parte di commercianti".

La multa per i fiori finti al Crazy Pizza di Briatore in via Veneto

La stessa sorte, a causa dei fiori finti, era toccata al Crazy Pizza, il locale di Flavio Briatore in via Veneto. Lo scorso 28 settembre è stato multato per le decorazioni floreali appese al muro esterno della pizzeria, giudicate abusive dal I Municipio. "Sono abusive, perché non conformi alle prescrizioni sugli edifici storici come quelli che si trovano in via Veneto", hanno spiegato i tecnici.

La dura risposta dell'imprenditore non è fatta attendere: "I fiori sono il simbolo del mio locale. Ma capisco che a Roma preferiscano la spazzatura", aveva dichiarato con toni forti Briatore. "Non so come abbiate fatto a votarli. Sono odiatori sociali. Dovreste mandarli via a calci nel sedere perché è gente che non serva a nulla. A Roma vanno bene le bancarelle abusive, la camorra, la mafia, la spazzatura. Ma non vanno bene i miei fiori".