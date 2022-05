Non si presenta al comitato: candidato sindaco muore in casa per un malore È morto Maurizio Carbone, 55enne che viveva nel frusinate: aveva deciso di candidarsi a sindaco per il suo paese il prossimo giugno.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Si sarebbe presentato il prossimo giugno alle elezioni, come candidato sindaco del suo paese, ma un malore non glielo ha permesso: Maurizio Carbone è morto a poche ore dalla consegna delle liste.

Ex ufficiale dell'Aeronautica militare e laureato in Scienze politiche, fino a qualche ora prima aveva continuato a raccogliere le firme per presentare la sua lista "Tradizione e Innovazione" alle elezioni del prossimo giugno, per le quali si sarebbe candidato per la carica di sindaco del suo paese. È così, invece, che San Giovanni Incarico, comune in provincia di Frosinone, distante una trentina di chilometri da Cassino, quasi al confine con la regione Campania, piange uno dei suoi cittadini, morto ad appena 55 anni.

Il malore e il ritrovamento

A stroncare l'uomo è stato un malore che lo ha colto improvvisamente mentre si trovava a casa sua ieri. Nella serata di ieri, mercoledì 11 maggio, si sarebbe dovuto recare ad un appuntamento con il comitato, ma non si è presentato. Preoccupato, il gruppo di amici ha continuato ad aspettarlo, pensando che fosse in ritardo, ma quando non ha risposto alle telefono e, una volta arrivati a casa sua, neppure al citofono, hanno allertato uno dei suoi figli. Arrivato sul posto ed entrato nella casa di suo padre, è arrivata la tragica scoperta: Maurizio Carbone era in casa privo di vita, probabilmente a causa di un malore.

Molte persone lo conoscevano in paese e lo apprezzavano e proprio per questo aveva deciso di candidarsi per diventare il primo cittadino di San Giovanni Incarico: su Facebook la foto del profilo era già stata cambiata per mostrare il logo da barrare nella cabina elettorale.