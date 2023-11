Non si ferma all’alt: fugge dall’Eur all’Aurelia senza patente, poi si schianta su un’auto Si tratta di un ragazzo di 19 anni che non ha mai svolto l’esame per la patente: una volta sceso dall’auto ha provato a spintonare e malmenare gli agenti. A bordo dell’auto coinvolta nell’incidente una persona trasportata all’Aurelia Hospital in codice rosso.

A cura di Beatrice Tominic

Uno screenshoot dal video publicato su Instagram da Welcome to Favelas.

È successo ieri sera, giovedì 2 novembre 2023, verso le 22.30, in via della Grande Muraglia. Qui un'automobile Ford Fiesta non si è fermata all'alt intimato da una pattuglia della polizia ed è fuggita. I poliziotti sono immediatamente partiti all'inseguimento correndo lungo le vie della capitale. Dal quartiere Eur, dove si trovava il posto di controllo in cui era stato intimato l'alt, i poliziotti hanno percorso gran parte del tratto ovest del Grande Raccordo Anulare, fino al quartiere Aurelio, dove ha avuto fine la corsa delle automobili dopo che quella del fuggitivo si è scagliata contro un'altra, provocando un incidente.

La folle corsa sul raccordo

Si sono immessi nel raccordo all'Eur e ne sono usciti soltanto dopo averne attraversato quasi metà, nella zona del quartiere Aurelio. È successo ieri sera. L'inseguimento è iniziato verso le 22.30: dopo non essersi fermata all'alt la Ford Fiesta è partita correndo a tutta velocità, con due volanti ad inseguirla. La folle corsa non è passata inosservata agli altri automobilisti, alcuni dei quali hanno anche deciso di riprendere la scena con il telefonino. Il video (in apertura) poi è finito su Instagram, dove sta diventando virale. "Ma alla fine se lo so bevuto Hamilton?", chiede qualcuno.

Lo scontro con l'auto e l'arresto

Dopo aver proseguito lungo il raccordo ed essere uscito su via Aurelia, la folle corsa della Fiesta è giunta al termine. Lungo l'Aurelia si è scontrata contro un'altra automobile, provocando un incidente. Dopo lo schianto, il ragazzo alla guida della Fiesta è sceso dalla macchina, ha tentato la fuga a piedi e, mentre i poliziotti provavano a bloccarlo, li ha spintonati e malmenati.

Gli agenti hanno appreso in breve tempo che si trattava di un diciannovenne che non aveva mai conseguito la patente. Lo hanno portato in commissariato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo che si trovava a bordo dell'altra automobile, contro la quale si è schiantata la Ford Fiesta, è stato trasportato d'urgenza all'Aurelia Hospital, cosciente ma in codice rosso.