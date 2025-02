Non si ferma all’alt e parte un inseguimento sul Gra, 17enne sperona l’auto della polizia ma viene fermato

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Si è conclusa con una denuncia la fuga in auto di un diciassettenne dalla polizia locale di Roma Capitale a Tor Bella Monaca. Il minorenne al volante non si è fermato all'alt dei vigili urbani, che volevano controllarlo, e ha tentato di scappare, perché non aveva la patente di guida. L'episodio risale al pomeriggio di ieri, martedì 18 febbraio, ed è avvenuto nel territorio della periferia Est della Capitale e lungo parte del Grande Raccordo Anulare.

Non si ferma all'alt e parte l'inseguimento

Secondo le informazioni apprese una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri ieri era impegnata in un servizio di controllo del territorio. Ad attirare l'attenzione dei agenti è stata una macchina, una Fiat Panda, guidata da un giovane e con altri due minorenni a bordo come passeggeri, che stava facendo delle manovre pericolose. L'autista non si è fermato all'alt, ma ha premuto il piede sul pedale dell'acceleratore, cercando di allontanarsi verso il Raccordo. Ne è nato un inseguimento, il giovane ha aumentato la velocità facendo sorpassi pericolosi tra gli altri veicoli e invadendo la corsia d'emergenza.

Tenta di speronare l'auto della polizia locale ma viene bloccato

Dietro la macchina in fuga c'era quella della polizia locale, che l'ha raggiunta, il giovane ha provato a speronarla, ma gli agenti l'hanno fermato all’altezza di viale Marisa Bellisario. I vigili urbani hanno bloccato il giovane e portato insieme agli altri due passeggeri nel comando di zona. L'ha raggiunto un genitore ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio. Ha ricevuto anche multe per guida senza patente e per i comportamenti pericolosi esercitati alla guida del mezzo durante il tentativo di fuga.