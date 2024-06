video suggerito

Non risponde al gip Simone Borgese, accusato di aver stuprato una ragazza: “Cercava prede molto giovani” Simone Borgese, il 39enne accusato di aver stuprato una studentessa alla fermata del bus in via della Magliana lo scorso 8 maggio, non ha voluto rispondere alle domande del gip del Tribunale di Roma, Maddalena Cipriani. Secondo la vittima “era alla ricerca di ragazze molto più giovani di lui, forse anche minorenni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Era in programma questa mattina l'interrogatorio di garanzia di Simone Borgese, il 39enne accusato di aver stuprato una studentessa alla fermata del bus in via della Magliana lo scorso 8 maggio. L'uomo non ha voluto rispondere alle domande del gip del Tribunale di Roma, Maddalena Cipriani.

Il 39enne, accusato di aver abusato della vittima che aveva fatto salire con l'inganno a bordo della sua auto, è stato già condannato in passato per aver rapinato e violentato nel 2015 una tassista e nel 2014 una ragazzina nell'androne di un palazzo. Attualmente si trova ai domiciliari, ma presto potrebbe finire in carcere.

Il gip: "Testimonianza credibile e dettagliata"

Secondo quanto scrive il gip Cipriani, virgolettati riportati dall'agenzia Lapresse, la giovane vittima "ha descritto in modo dettagliato e coerente con tutte le fasi della triste vicenda che suo malgrado si trovata a vivere. Nel suo racconto ha anche specificato alcuni suoi comportamenti che, ad una lettura solo superficiale, potrebbero sembrare poco in linea con il fatto di essere stata vittima di abusi sessuali. (quali ad es. l'essersi abbassata i pantaloni) "assecondando" la richiesta dell' uomo o il fatto di aver suggerito lei di recarsi in un posto tranquillo dove si sarebbero potuti fermare). Tali dettagli alla luce delle spiegazioni fomite dalla ragazza, logiche e comprensibili, avvalorano viceversa la genuinità e la veridicità del narrato".

Stando a quanto emerge, la vittima avrebbe fatto alcune scelte per certare di gestire al meglio quella terribile situazione. Ha cercato in tutti i modi di arginare le richieste dello stupratore e di scendere dall'automobile.

Il gip Cipriani ha fatto notare che la ragazza ha presentato la querela lo stesso giorno dei fatti, a distanza di pochissime ore. La vittima, "dopo aver comprensibilmente cercato e trovato il conforto delle sue amiche ed essersi fatta una doccia, si è recata presso il Distretto di P.S San Giovanni per denunciare prontamente l'accaduto. Anche la tempistica appare perfettamente in linea con la genuinità del racconto della persona offesa. Ulteriori accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria presso il concessionario di via della Magliana 375, consentivano di appurare che l'autovettura Fiat Multipla targata… risultava essere di colore grigio (come da allegata scheda acquisita), ad ulteriore conferma di quanto riscontrato dalla visione delle immagini".

La versione della ragazza: "Era in cerca di prede giovanissime"

Questa la testimonianza resa dalla giovane e ritenuta assolutamente credibile dal gip:

a distanza dall'accaduto, mi sono venuti in memoria alcuni particolari che possono essere di aiuto per poter identificare l'individuo. L'uomo, presumibilmente sulla quarantina, ricordo avere un odore particolarmente sgradevole che associo a materiale edile confermato anche dalle macchie presenti sul sedile posteriore della sua autovettura, la Multipla, abbassati e sporchi di calcinacci e polvere bianca. Posso infatti affermare con certezza che nelle vicinanze del luogo dove ho incontrato per la prima volta l'individuo sono presenti diversi cantieri. Ricordo inoltre che, come esposto in denuncia, l'uomo ha effettuato due chiamate prima che sequestrasse il mio cellulare. Particolare che mi ha molto turbato è stata la domanda che l'uomo ha diretto nei miei confronti in merito all'età, che io potessi avere. Alla mia riposta di avere 28 anni, età da me inventata, lo stesso mi rispondeva di essere un mio coetaneo e che fosse stato sorpreso in quanto si aspettava che io ne avessi meno di 20, facendomi presumere che lui fosse probabilmente alla ricerca di ragazze molto più giovani di lui, forse anche minorenni. Ritengo importante, inoltre, precisare che tra le richieste che il medesimo ha rivolto nei miei confronti ci fosse anche quella di avere un completo rapporto sessuale, ed alla quale io fermamente rispondevo: "ASSOLUTAMENTE NO".