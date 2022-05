Non riesce a vendere le rose alla fermata del bus: dà fuoco ai capelli di una donna È stato denunciato a piede libero per accensioni pericolose e lesioni personali un venditore di rose, che ha cercato di dare fuoco ai capelli di una donna alla fermata dell’autobus in viale Parioli.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Momenti di paura in viale Parioli a Roma, dove un venditore di rose ha provato a dare fuoco ai capelli di una donna. I fatti sono accaduti verso l'ora di cena di ieri, lunedì 23 maggio nel quadrante Nord della Capitale. Presunto autore del gesto è un trentaquattrenne di origini somale senza fissa dimora, che è stato denunciato a piede libero per accensioni pericolose e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri erano circa le ore 20.15 e l'uomo si trovava in strada in zona Parioli. Stava cercando senza esito, di vendere delle rose alla fermata dell'autobus. Si è avvicinato alle persone che erano in attesa alla pensilina, ma quando ha visto che nessuno lo ascoltava si sarebbe innervosito, prendendosela con una donna e tentando di bruciarle i capelli con un accendino.

La scena è avvenuta davanti agli occhi dei presenti e subito è scattata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta d'intervento. Nel frattempo il venditore ambulante si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono arrivati i militari del Comando Compagnia Parioli, che lo hanno cercato con le pattuglie e lo hanno trovato in breve tempo in via Maresciallo Pilsudski, dove stava per appiccare un incendio, dando fuoco a delle sterpaglie che costeggiano la carreggiata. I militari lo hanno fermato e denunciato a piede libero per accensioni pericolose e lesioni personali.

Ladro si lancia da una finestra e si rompe una gamba

I carabinieri ieri sono intervenuti anche per la segnalazione di un furto all'interno di un'abitazione di via Gandino in zona Baldo degli Ubaldi. Il proprietario di casa li ha chiamati dopo essersi attivato il sistema di allarme antifurto sul suo smartphone. I carabinieri del Comando Stazione Madonna del Riposo sono entrati all'interno del palazzo e hanno sorpreso un 34enne con il bottino trafugato, per un totale di 30mila euro tra denaro, oro e orologi. Il complice 48enne nel frattempo per scappare si è lanciato da una finestra ed è caduto da un'altezza di sette metri, ferendosi ad una gamba, con una frattura scomposta di tibia e perone. I carabinieri del Nucleo Radiomobile lo hanno trovato mentre era ancora a terra. Entrambi arrestati per furto aggravato, l'uno soccorso, è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale San Camillo, mentre l'altro è stato portato in caserma in attesa di essere processato con rito direttissimo.