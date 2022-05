Deruba una casa, ma cade dalla finestra condominiale: ladro acrobata si rompe una gamba Dopo aver svaligiato una casa insieme al suo complice, per sfuggire ai carabinieri un ladro acrobata si è lanciato dalla finestra condominiale: una volta atterrato al suolo, si è ferito ad una gamba.

A cura di Beatrice Tominic

Si è trovato un messaggio sul cellulare da parte del sistema di allarme antifurto a casa sua verso le ore 13 di ieri che lo avvertiva della presenza di qualcuno in casa sua: così il proprietario di un appartamento in via Gandino, in zona Baldo degli Ubaldi, ha scoperto che alcuni ladri si erano introdotti in casa sua. Ad entrare nell'abitazione sono state due persone, cittadini georgiani con precedenti penali, nati nel 1974 e nel 1984. Una volta introdotti nell'appartamento, hanno rubato 30mila euro, fra monete, oro ed orologi.

L'arrivo dei carabinieri

A seguito della segnalazione, sono state allertate le forze dell'ordine. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri del Comando Stazione Roma Madonna del Riposo che sono entrati nella palazzina derubata: è qui che, mentre salivano la scala condominiale, i carabinieri hanno sorpreso il ladro più giovane con una borsa fra le mani. L'uomo è stato fermato e i carabinieri sono riusciti a recuperare la refurtiva.

La caduta del ladro acrobata

Il complice, invece, pur di sfuggire ai militari si è gettato dalla finestra condominiale e, dopo un volo di 7 metri di altezza, si è ferito ad una gamba: i carabinieri del Nucleo Radiomobile lo hanno trovato mentre era ancora a terra. Il ladro ferito è stato soccorso e poi trasportato all'ospedale San Camillo a bordo di una delle ambulanze del 118: sarà sottoposto ad un intervento alla gamba per frattura scomposta tibia e perone. L'altro dei ladri acrobati, invece, è stato portato in caserma in attesa di essere processato con rito direttissimo. Entrambi arrestati per furto aggravato.