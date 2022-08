“Non pensi mai a me e ai nostri figli”: 55enne litiga con il marito e lo accoltella, arrestata La donna si trova adesso agli arresti domiciliari, mentre il marito è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita.

Una donna di cinquantacinque anni è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Monterotondo con l'accusa di tentato omicidio. Ha cercato di uccidere il compagno accoltellandolo al torace dopo una banale lite degenerata rapidamente in aggressione. L'uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'ospedale di Monterotondo, non è in pericolo di vita. La donna, invece, si trova adesso agli arresti domiciliari.

L'episodio è avvenuto l'otto agosto a Mentana, dove la donna risiede insieme al compagno. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe tornato a casa e avrebbe cominciato a discutere con la 55enne. Lei lamentava scarsa partecipazione nella gestione dei figli, e gli rinfacciava di essere poco attento alla vita in famiglia. Arrabbiata perché lui non le stava dando attenzione, ha preso un coltello dalla cucina e lo ha colpito al torace, ferendolo gravemente.

Appena si è resa conto di quello che aveva fatto, la donna ha chiamato i soccorsi e i carabinieri della stazione di Mentana, che sono arrivati sul posto. L'uomo è stato soccorso immediatamente e portato all'ospedale di Monterotondo. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la ferita al torace, è ricoverato attualmente in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

La 55enne è stata arrestata e posta ai domiciliari. Il coltello usato per l'aggressione, con una lama di venti centimetri, è stato invece sequestrato dai carabinieri. Sono in corso ulteriori indagini per accertare la dinamica dei fatti e chiarire le ragioni per cui è avvenuta l'aggressione. Fino ad allora la donna rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.